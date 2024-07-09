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Держащие в страхе крупнейший рынок в Тбилиси рэкетиры получили тюремные сроки
Держащие в страхе крупнейший рынок в Тбилиси рэкетиры получили тюремные сроки
Sputnik Грузия
В целях запугивания предпринимателей рэкетиры сожгли автомобиль одного из пострадавших и стреляли в другого 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T19:46+0400
2024-07-09T19:46+0400
2024-07-09T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Член воровского мира, который терроризировал продавцов крупнейшего рынка Тбилиси – "Лило Мол", получил 9 лет тюрьмы, а его пособник – три с половиной года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. На суде стороне обвинения удалось доказать, что член "воровского мира" через поддерживающих деятельность "воровского мира" связывался с различными предпринимателями, в основном с работающими на территории рынка "Лило Мол" и устраивал им т.н. "воровские разборки", заставляя платить большие суммы денег в пользу "воровского мира". В целях запугивания они сожгли автомобиль одного из пострадавших и стреляли в другого. Заказное убийство в Тбилиси – обвиняемый приговорен к бессрочному заключению >>Всего по делу проходило три человека, однако один из обвиняемых был оправдан по предъявленному ему обвинению в поддержке "воровского мира", и теперь прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, лило, генеральная прокуратура грузии, воровское сообщество, вор в законе
грузия, новости, происшествия, лило, генеральная прокуратура грузии, воровское сообщество, вор в законе
Держащие в страхе крупнейший рынок в Тбилиси рэкетиры получили тюремные сроки
В целях запугивания предпринимателей рэкетиры сожгли автомобиль одного из пострадавших и стреляли в другого
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Член воровского мира, который терроризировал продавцов крупнейшего рынка Тбилиси – "Лило Мол", получил 9 лет тюрьмы, а его пособник – три с половиной года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что член "воровского мира" через поддерживающих деятельность "воровского мира" связывался с различными предпринимателями, в основном с работающими на территории рынка "Лило Мол" и устраивал им т.н. "воровские разборки", заставляя платить большие суммы денег в пользу "воровского мира".
В целях запугивания они сожгли автомобиль одного из пострадавших и стреляли в другого.
Всего по делу проходило три человека, однако один из обвиняемых был оправдан по предъявленному ему обвинению в поддержке "воровского мира", и теперь прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.