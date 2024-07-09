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Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат
Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат
Sputnik Грузия
Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T19:12+0400
2024-07-09T19:12+0400
2024-07-09T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза, которую сегодня не видно, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани журналистам. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 9 июля заявил, что лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение. По его словам, 27 июня на встрече в Брюсселе было принято несколько важных решений, согласована стратегическая повестка дня ЕС на следующий период.Многое происходит на Земле, в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет ясна, отметил он. По словам депутата, Грузия временно приостанавливает свой путь в ЕС, но со следующего года обязательно продолжит процесс вступления. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом в начале мая сказал посол ЕС в Грузии.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>Что касается расширения ЕС, то президент Евросовета Шарль Мишель в июне 2023 года заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. В то же время заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что процесс расширения ЕС зависит от выполнения критериев членства, поэтому Еврокомиссия ориентирована не на дату, а на поддержку реализации реформ странами-кандидатами.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, брюссель, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, брюссель, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат
Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза, которую сегодня не видно, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани журналистам.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 9 июля заявил, что лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение. По его словам, 27 июня на встрече в Брюсселе было принято несколько важных решений, согласована стратегическая повестка дня ЕС на следующий период.
"Грузия станет частью большого расширения Евросоюза. К сожалению, большой волны расширения не видно, но когда эта волна станет реальной, Грузия действительно станет ее частью", - заявил Давитулиани.
Многое происходит на Земле, в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет ясна, отметил он.
По словам депутата, Грузия временно приостанавливает свой путь в ЕС, но со следующего года обязательно продолжит процесс вступления.
"Я надеюсь, что все своевременно это осознают, смогут справиться с временными страстями и эмоциями и будут мыслить прагматично. Приостановлен процесс чего, что говорит посол? В чем проявляется процесс приостановления? Какой у них процесс с другими, они говорят об открытии переговоров, да? Ничего страшного, мы на время остановимся и продолжим со следующего года", - сказал Давитулиани.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом в начале мая сказал посол ЕС в Грузии.
Что касается расширения ЕС, то президент Евросовета Шарль Мишель в июне 2023 года заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. В то же время заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что процесс расширения ЕС зависит от выполнения критериев членства, поэтому Еврокомиссия ориентирована не на дату, а на поддержку реализации реформ странами-кандидатами.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.