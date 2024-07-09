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Грузия спасла миссию Евросоюза в ЦАР от провала – спикер парламента
Грузия спасла миссию Евросоюза в ЦАР от провала – спикер парламента
Sputnik Грузия
Во вторник стало известно, что лидеры ЕС решили заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T17:51+0400
2024-07-09T17:51+0400
2024-07-09T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия своим участием в военной миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике спасла ее от провала, заявил Шалва Папуашвили, комментируя решение лидеров ЕС заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.О том, что лидеры ЕС решили заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский и добавил, что это лишь первый шаг, и прямая поддержка правительства Грузии будет постепенно сокращена. С критикой на власти Грузии обрушился весь Запад из-за принятия т. н. закона об "иноагентах".В этой сложнейшей операции Грузия была единственной страной, не являющейся членом Евросоюза, и второй по численности контингента после Франции. ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>EUFOR RCA - миротворческая миссия Евросоюза в Банги, столице Центральноафриканской Республики, санкционированная ООН. Соглашение о миссии было достигнуто в январе 2014 года, а первые операции начались в конце апреля. Цель миссии заключалась в том, чтобы стабилизировать обстановку в регионе после более чем годового внутреннего конфликта. В 2014 году было принято решение об отправке военного контингента ЕС для поддержки французским и африканским миротворцам. В период с июня до декабря 2014 года в Центральноафриканской республике проходили службу 156 грузинских военнослужащих, а с декабря 2014 года по март 2015 года там же были расквартированы 85 грузинских солдат. Миссия завершила свой мандат спустя почти год 15 марта 2015 года.С 2016 года миссия ЕС была преобразована сначала в миссию военных советников, а после в военную тренировочную миссию ( EUTM RCA). От Грузии в миссии до 2022 года участвовал взвод из 35 военных.
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грузия, новости, политика, центральноафриканская республика, шалва папуашвили, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, центральноафриканская республика, шалва папуашвили, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия спасла миссию Евросоюза в ЦАР от провала – спикер парламента
17:51 09.07.2024 (обновлено: 18:39 09.07.2024)
Во вторник стало известно, что лидеры ЕС решили заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия своим участием в военной миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике спасла ее от провала, заявил Шалва Папуашвили, комментируя решение лидеров ЕС заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.
О том, что лидеры ЕС решили заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский и добавил, что это лишь первый шаг, и прямая поддержка правительства Грузии будет постепенно сокращена. С критикой на власти Грузии обрушился весь Запад из-за принятия т. н. закона об "иноагентах".
"Мы должны помнить, что когда Евросоюз в странах-членах не мог найти желающих участвовать в военной миссии в Центральноафриканской республике (EUFOR RCA), Грузия (по решению властей "Грузинской мечты"), отправив 150 военных, спасла эту миссию Евросоюза от провала", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
В этой сложнейшей операции Грузия была единственной страной, не являющейся членом Евросоюза, и второй по численности контингента после Франции.
EUFOR RCA - миротворческая миссия Евросоюза в Банги, столице Центральноафриканской Республики, санкционированная ООН. Соглашение о миссии было достигнуто в январе 2014 года, а первые операции начались в конце апреля. Цель миссии заключалась в том, чтобы стабилизировать обстановку в регионе после более чем годового внутреннего конфликта.
В 2014 году было принято решение об отправке военного контингента ЕС для поддержки французским и африканским миротворцам.
В период с июня до декабря 2014 года в Центральноафриканской республике проходили службу 156 грузинских военнослужащих, а с декабря 2014 года по март 2015 года там же были расквартированы 85 грузинских солдат.
Миссия завершила свой мандат спустя почти год 15 марта 2015 года.
С 2016 года миссия ЕС была преобразована сначала в миссию военных советников, а после в военную тренировочную миссию ( EUTM RCA). От Грузии в миссии до 2022 года участвовал взвод из 35 военных.