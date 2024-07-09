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ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский
ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский
Sputnik Грузия
Прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, но при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ, заявил посол ЕС в Грузии 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T11:53+0400
2024-07-09T11:53+0400
2024-07-09T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось перечислить министерству обороны Грузии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Это только первый шаг, будут и другие шаги, прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, заявил посол ЕС в Грузии. По его словам, при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ. Герчинский также заявил журналистам, что Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Военные не должны страдать от политрешения Пентагона – экс-глава Минобороны Грузии>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, сша, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский
11:53 09.07.2024 (обновлено: 12:14 09.07.2024)
Прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, но при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ, заявил посол ЕС в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось перечислить министерству обороны Грузии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.
"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны между ЕС и Грузией, к сожалению, должен сообщить, что лидеры решили заморозить деньги, которые мы платим для поддержки Сил обороны Грузии. Это называется "Европейский фонд мира". Итак, на данный момент заморожена сумма в 30 миллионов евро, которую мы планировали передать министерству обороны Грузии", – заявил Герчинский.
Это только первый шаг, будут и другие шаги, прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, заявил посол ЕС в Грузии.
По его словам, при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ.
"Мы попытаемся перенести эту прямую поддержку на общество, гражданское общество и СМИ. Об этом стало известно после проведения Совета по иностранным делам в Люксембурге. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет постепенно сокращена и перенаправлена на поддержку гражданского общества и средств массовой информации", – заявил Герчинский.
Герчинский также заявил журналистам, что Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.