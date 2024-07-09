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ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский

ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский

Sputnik Грузия

Прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, но при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ, заявил посол ЕС в Грузии 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T11:53+0400

2024-07-09T11:53+0400

2024-07-09T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось перечислить министерству обороны Грузии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Это только первый шаг, будут и другие шаги, прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, заявил посол ЕС в Грузии. По его словам, при этом увеличится поддержка гражданского общества, СМИ. Герчинский также заявил журналистам, что Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Военные не должны страдать от политрешения Пентагона – экс-глава Минобороны Грузии>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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