https://sputnik-georgia.ru/20240709/nichego-novogo--deputat-o-politicheskoy-platforme-natsdvizheniya-k-vyboram-v-gruzii-288925342.html
Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии
Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии
Sputnik Грузия
Шансы "Нацдвижения" на предстоящих парламентских выборах равны нулю, считает Леван Мачавариани 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T11:18+0400
2024-07-09T11:18+0400
2024-07-09T11:37+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
тамар кордзая
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
георгий вашадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/09/288925039_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_956f2960e4991a43338b0da6e6cf0110.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" не может предложить ничего нового общественности и шансы на ее усиление ниже нуля, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди. Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" накануне провела новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава. По его словам, представленные на презентации "новые лица", среди которых депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе, и так были членами партии, и это не было сюрпризом.В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе. Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили. "Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии>>Из опытных политиков в объединение также вступил депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции. Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/09/288925039_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_5122c17efdf78676e536055b1da8ebfc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тамар кордзая, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вашадзе
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тамар кордзая, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вашадзе
Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии
11:18 09.07.2024 (обновлено: 11:37 09.07.2024)
Шансы "Нацдвижения" на предстоящих парламентских выборах равны нулю, считает Леван Мачавариани
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" не может предложить ничего нового общественности и шансы на ее усиление ниже нуля, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.
"Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди. Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" накануне провела новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава.
"Честно говоря, я немного разочарован, потому что ждал новостей другого типа. Ничего нового здесь не было", – заявил Мачавариани.
По его словам, представленные на презентации "новые лица", среди которых депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе, и так были членами партии, и это не было сюрпризом.
"Поэтому, скажем так, они остались ни с чем. Разговоры о том, что "Нацдвижение" становится сильнее... происходит абсолютно противоположное. Сегодня мы в очередной раз убедились, что эти шансы ниже нуля", – отметил Мачавариани.
В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.
Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.
Из опытных политиков в объединение также вступил депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции.
Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".
Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".