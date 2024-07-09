https://sputnik-georgia.ru/20240709/nichego-novogo--deputat-o-politicheskoy-platforme-natsdvizheniya-k-vyboram-v-gruzii-288925342.html

Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии

Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии

Sputnik Грузия

Шансы "Нацдвижения" на предстоящих парламентских выборах равны нулю, считает Леван Мачавариани 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T11:18+0400

2024-07-09T11:18+0400

2024-07-09T11:37+0400

политика

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михаил саакашвили

тамар кордзая

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" не может предложить ничего нового общественности и шансы на ее усиление ниже нуля, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди. Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" накануне провела новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава. По его словам, представленные на презентации "новые лица", среди которых депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе, и так были членами партии, и это не было сюрпризом.В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе. Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили. "Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии>>Из опытных политиков в объединение также вступил депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции. Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тамар кордзая, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вашадзе