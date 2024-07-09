https://sputnik-georgia.ru/20240709/reshenie-es-govorit-ob-istinnoy-suti-ego-deystviy-v-gruzii--deputat-partii-vlasti-288939148.html

Решение ЕС говорит об истинной сути его действий в Грузии – депутат партии власти

Решение ЕС говорит об истинной сути его действий в Грузии – депутат партии власти

Sputnik Грузия

Неправительственный сектор для ЕС – оружие политической борьбы, которое он сегодня уже используют в открытую, считает депутат 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T21:33+0400

2024-07-09T21:33+0400

2024-07-09T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Решение лидеров Евросоюза перенаправить деньги, выделенные на оборонный сектор Грузии, неправительственному сектору говорит об его истинных намерениях, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили. О том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Посол отметил, что поддержка правительству Грузии будет постепенно сокращена и перенаправлена на поддержку гражданского общества и средств массовой информации. С критикой на власти Грузии обрушился весь Запад из-за принятия т. н. закона "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, стало очевидно, что лидеры Евросоюза используют неправительственный сектор для достижения политических целей. "Очевидно, что у них есть неправительственный сектор не для усиления гражданского сектора, а для достижения политических целей. Как раз поэтому они не хотели, чтобы эта незаконная деятельность стала бы для общества открытой и прозрачной, и как раз поэтому они против этого закона", - подчеркнул Кадагишвили. Герчинский также заявил журналистам, что лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение. ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Минобороны Грузии сожалеет о решении Пентагона отложить совместные учения>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, сша, совет европы, грузия - евросоюз