https://sputnik-georgia.ru/20240709/spetsialisty-predupredili-o-zagryaznenii-vozdukha-v-tbilisi-i-v-regionakh-strany-288937971.html
Специалисты предупредили о загрязнении воздуха в Тбилиси и в регионах страны
Специалисты предупредили о загрязнении воздуха в Тбилиси и в регионах страны
Sputnik Грузия
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз... 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T20:19+0400
2024-07-09T20:19+0400
2024-07-09T20:19+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство окружающей среды
загрязнение воздуха
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287468189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96b3791baa8957e8cecaecf563b12160.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 9 июля, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Как отметили специалисты, трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации. Глава Минприроды Грузии назвал главные источники загрязнения воздуха в стране >>Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287468189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5962c9a659d5ff96670e2dece8f9deb0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, загрязнение воздуха
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, загрязнение воздуха
Специалисты предупредили о загрязнении воздуха в Тбилиси и в регионах страны
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 9 июля, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
Увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
Как отметили специалисты, трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации.
Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.
Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.