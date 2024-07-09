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Специалисты предупредили о загрязнении воздуха в Тбилиси и в регионах страны

Специалисты предупредили о загрязнении воздуха в Тбилиси и в регионах страны

Sputnik Грузия

В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз... 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T20:19+0400

2024-07-09T20:19+0400

2024-07-09T20:19+0400

грузия

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национальное агентство окружающей среды

загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 9 июля, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Как отметили специалисты, трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации. Глава Минприроды Грузии назвал главные источники загрязнения воздуха в стране >>Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, загрязнение воздуха