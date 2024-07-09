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Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Sputnik Грузия
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,3% 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T09:01+0400
2024-07-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за май 2024 года вырос на 0,3% по сравнению с апрелем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,3%.В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 27,3% и цен на машины и оборудование на 6,1%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,3%
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за май 2024 года вырос на 0,3% по сравнению с апрелем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,3%.
В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 27,3% и цен на машины и оборудование на 6,1%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.