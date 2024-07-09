https://sputnik-georgia.ru/20240709/u-kezerashvili-poyavilsya-konkurent-kto-pytaetsya-pribrat-k-rukam-natsdvizhenie-288930981.html

Кто пытается прибрать к рукам "Нацдвижение"?

Кто пытается прибрать к рукам "Нацдвижение"?

Sputnik Грузия

Накануне "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" объявили о создании новой политической платформы 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T15:54+0400

2024-07-09T15:54+0400

2024-07-09T16:31+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

давид кезерашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" вместо экс-министра обороны Грузии, бизнесмена Давида Кезерашвили пытается прибрать к рукам кто-то другой, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. В начале июня депутат Леван Хабеишвили, который считается кадром Кезерашвили, покинул пост председателя "Нацдвижения". Ему на смену пришла председатель парламентской фракции партии Тина Бокучава. Кезерашвили в "Грузинской мечте" называют олигархом, который управляет "Нацдвижением" из-за кулис.По словам депутата, непонятно, какова по существу разница между Хабеишвили и Бокучава. Видимо, они кадры разных людей."Это означает, что у них больше не будет финансирования от Кезерашвили и их финансирование станет еще более тайным и нелегальным. Не знаю у кого кроме Кезерашвили есть столько финансовых ресурсов, чтобы удовлетворить их аппетиты", - сказал Давитулиани. Создание "Нацдвижением" и его союзником - партией "Стратегия Агмашенебели", политической платформы "Единство для спасения Грузии" Давитулиани назвал "очень смешным обновлением".В это объединение, помимо политиков и нескольких активных участников акций против закона "О прозрачности иностранного влияния", вошли бывший посол Гия Джапаридзе и историк Лаша Бакрадзе. Презентация новой политической платформы прошла в Тбилиси 8 июля.Создание этой политической платформы, по утверждению ряда СМИ, стало предметом разногласий в "Нацдвижении". "Нацдвижение" покинул генерал Зураба Гогава, который возглавлял тбилисскую организацию партии. На этом посту его сменила личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе, сообщил телеканал "Рустави 2".Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии>>Что касается Хабеишвили, то он возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года, после того как обошел на внутрипартийных выборах действующего на то время председателя партии Нику Мелия. Мелия не раз говорил, что за Леваном Хабеишвили стоят находящийся за рубежом и заочно осужденный на родине экс-министр обороны Грузии, бизнесмен Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который уже отбыл наказание за служебные преступления. К концу 2023 года часть несогласных с политикой партии и действиями Хабеишвили политиков, включая Мелия, покинула "Нацдвижение", заявив, что там установилось неформальное правление. Хабеишвили покинул пост председателя "Нацдвижения", как он сказал сам, по состоянию здоровья. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ника мелия