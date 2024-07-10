https://sputnik-georgia.ru/20240710/evropeyskie-diplomaty-pooschryayut-kampaniyu-nenavisti-v-gruzii--papuashvili-288943195.html

Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили

Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Представители властей, поддержавшие закон об "иноагентах", не раз становились объектом нападок со стороны активистов НПО 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T11:44+0400

2024-07-10T11:44+0400

2024-07-10T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Европейские дипломаты, которые не осуждают кампанию насилия и ненависти в отношении сторонников закона "О прозрачности иностранного влияния" со стороны представителей НПО, финансируемых Евросоюзом, поощряют инциденты, подобные инциденту с главой Минздрава Грузии, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.В Сети появилось видео, как на улице гражданин назвал министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе рабом за поддержку закона об "иноагентах". Ранее глава парламента заявил, что инсценированные для СМИ сцены с участием якобы возмущенных граждан на самом деле являются организованной и политически мотивированной "кампанией террора, проводимой от имени Европы". Все должны понимать, что это та Европа, о которой представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движения" и некоторые европейские политики и бюрократы заверяют нас, что это и есть настоящая Европа – давление, ненависть и притеснения. По данным СМИ, в инциденте с участием главы Минздрава Грузии участвовал лидер неправительственной организации "Набиджи", которую финансирует заочно осужденный экс-министр обороны Грузии, бизнесмен Давида Кезерашвили. Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что представители правящей команды Грузии не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По словам премьера, никто не боится этого "либерального фашизма". Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Кроме того, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 9 июля заявил, что лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение, а также заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, минздрав, европа, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах