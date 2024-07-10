https://sputnik-georgia.ru/20240710/gruzinskaya-armiya-ne-budet-nuzhdatsya--kaladze-o-reshenii-liderov-es-zamorozit-10-mln-evro-288944715.html

Грузинская армия не будет нуждаться – Каладзе о решении лидеров ЕС заморозить 10 млн евро

Грузинская армия не будет нуждаться – Каладзе о решении лидеров ЕС заморозить 10 млн евро

Sputnik Грузия

ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T13:55+0400

2024-07-10T13:55+0400

2024-07-10T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузинские власти сделают все, чтобы армия страны ни в чем не нуждалась и не ощутила на себе решение лидеров Евросоюза заморозить 30 млн евро, предназначенных для Минобороны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии, и более того продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой.По его словам, вместо того, чтобы направить средства для грузинской армии, их перенаправили неправительственному сектору, противникам властей и принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" – бывшему омбудсмену Грузии Нино Ломджария и руководителю НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эке Гигаури. Каладзе отметил, что ЕС так поступил с армией, которая сделала все для участия в миротворческих миссиях в Афганистане, Африке. Генсек правящей партии также отметил, что грузинских солдат в миротворческих миссиях было в разы больше, чем представителей стран-членов НАТО. В 2021 году грузинские военные покинули Афганистан, где участвовали в миротворческой миссии под руководством НАТО с 2004 года. С 2014 года контингент Сил обороны Грузии участвует в международной миссии под эгидой Евросоюза в Центральноафриканской Республике. С 2016 года миссия ЕС была преобразована сначала в миссию военных советников, а после в военную тренировочную миссию ( EUTM RCA). От Грузии в миссии до 2022 года участвовал взвод из 35 военных. На вопрос, почему США и Евросоюз прекратили финансирование властей Грузии, Каладзе ответил, что это связано с желанием руководства страны защитить суверенитет.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Вице-спикер: решение дать деньги НПО вместо Минобороны Грузии – удар по авторитету ЕС>>На прошлой неделе в Пентагоне заявили, что США начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения "Достойный партнер" (Noble Partner), запланированные на 25 июля - 6 августа. Эти учения проводятся в Грузии с 2015 года, и в них принимают участие военные из Грузии, США, стран НАТО и региона. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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