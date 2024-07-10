https://sputnik-georgia.ru/20240710/izvestny-imena-kandidatov-na-post-genprokurora-gruzii-kogo-otobral-sovet-288949294.html
Названы три кандидата на пост Генпрокурора Грузии
Названы три кандидата на пост Генпрокурора Грузии
Sputnik Грузия
В число лучших вошли заместитель Генпрокурора и два адвоката 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T19:29+0400
2024-07-10T19:29+0400
2024-07-10T20:10+0400
генеральная прокуратура грузии
прокуратура
грузия
новости
тбилиси
ираклий шотадзе
прокурорский совет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/69/234096927_229:261:1500:976_1920x0_80_0_0_f7bc38b6eb981abafd23cb3ae9a49059.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Прокурорский совет отобрал трех кандидатов на пост Генерального прокурора Грузии — по каждому из них 11 июля состоится голосование, и набравшего наибольшее количество голосов представят парламенту для принятия окончательного решения.Должность Генпрокурора вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. "На сегодняшнем заседании было проведено тайное голосование за кандидатов в Генеральные прокуроры. Поддержку большинства членов Прокурорского совета получили 3 кандидата. За трех кандидатов на Прокурорском совете завтра пройдет голосование по отдельности, и 2/3 голосов выберут одного кандидата. Его Прокурорский совет и представит парламенту Грузии", - пояснили в Прокурорском совете.Наибольшее число голосов получили нынешний заместитель Генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили, а также адвокаты Дареджан Буцхрикидзе и Виктор Ахалбедашвили. В Грузии выбирают Генпрокурора: когда кандидатов представят парламенту?>>Отмечается, что за Габиташвили проголосовали 11 членов Прокурорского совета, за Буцхрикидзе – 10, а за Ахалбедашвили - 9. Как заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, уже 16 июля кандидата на пост генпрокурора выслушают на заседании комитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/69/234096927_457:264:1406:976_1920x0_80_0_0_c510636f969fd5217ffdb602f209d096.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
генеральная прокуратура грузии, прокуратура, грузия, новости, тбилиси, ираклий шотадзе, прокурорский совет
генеральная прокуратура грузии, прокуратура, грузия, новости, тбилиси, ираклий шотадзе, прокурорский совет
Названы три кандидата на пост Генпрокурора Грузии
19:29 10.07.2024 (обновлено: 20:10 10.07.2024)
В число лучших вошли заместитель Генпрокурора и два адвоката
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Прокурорский совет отобрал трех кандидатов на пост Генерального прокурора Грузии — по каждому из них 11 июля состоится голосование, и набравшего наибольшее количество голосов представят парламенту для принятия окончательного решения.
Должность Генпрокурора вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.
"На сегодняшнем заседании было проведено тайное голосование за кандидатов в Генеральные прокуроры. Поддержку большинства членов Прокурорского совета получили 3 кандидата. За трех кандидатов на Прокурорском совете завтра пройдет голосование по отдельности, и 2/3 голосов выберут одного кандидата. Его Прокурорский совет и представит парламенту Грузии", - пояснили в Прокурорском совете.
Наибольшее число голосов получили
нынешний заместитель Генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили, а также адвокаты Дареджан Буцхрикидзе и Виктор Ахалбедашвили.
Отмечается, что за Габиташвили проголосовали 11 членов Прокурорского совета, за Буцхрикидзе – 10, а за Ахалбедашвили - 9.
Как заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, уже 16 июля кандидата на пост генпрокурора выслушают на заседании комитетов.