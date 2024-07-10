https://sputnik-georgia.ru/20240710/izvestny-imena-kandidatov-na-post-genprokurora-gruzii-kogo-otobral-sovet-288949294.html

Названы три кандидата на пост Генпрокурора Грузии

Названы три кандидата на пост Генпрокурора Грузии

Sputnik Грузия

В число лучших вошли заместитель Генпрокурора и два адвоката 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T19:29+0400

2024-07-10T19:29+0400

2024-07-10T20:10+0400

генеральная прокуратура грузии

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ираклий шотадзе

прокурорский совет

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Прокурорский совет отобрал трех кандидатов на пост Генерального прокурора Грузии — по каждому из них 11 июля состоится голосование, и набравшего наибольшее количество голосов представят парламенту для принятия окончательного решения.Должность Генпрокурора вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. "На сегодняшнем заседании было проведено тайное голосование за кандидатов в Генеральные прокуроры. Поддержку большинства членов Прокурорского совета получили 3 кандидата. За трех кандидатов на Прокурорском совете завтра пройдет голосование по отдельности, и 2/3 голосов выберут одного кандидата. Его Прокурорский совет и представит парламенту Грузии", - пояснили в Прокурорском совете.Наибольшее число голосов получили нынешний заместитель Генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили, а также адвокаты Дареджан Буцхрикидзе и Виктор Ахалбедашвили. В Грузии выбирают Генпрокурора: когда кандидатов представят парламенту?>>Отмечается, что за Габиташвили проголосовали 11 членов Прокурорского совета, за Буцхрикидзе – 10, а за Ахалбедашвили - 9. Как заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, уже 16 июля кандидата на пост генпрокурора выслушают на заседании комитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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генеральная прокуратура грузии, прокуратура, грузия, новости, тбилиси, ираклий шотадзе, прокурорский совет