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Каладзе: власти Грузии неприемлемы для ЕС – этим обусловлены их решения

Каладзе: власти Грузии неприемлемы для ЕС – этим обусловлены их решения

Sputnik Грузия

Политика правящей партии направлена на то, чтобы Грузия была свободным, независимым, суверенным государством, заявил Каладзе 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T13:46+0400

2024-07-10T13:46+0400

2024-07-10T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Лидеры стран ЕС решением приостановить процесс вступления Грузии в объединение указывают на неприемлемость для них политики грузинских властей, хотя притеснения начались еще в июне 2022 года, когда стране не предоставили статус страны-кандидата в ЕС, в отличие от Молдовы и Украины, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Весь Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". США объявили о пересмотре отношений с Грузией, введении визовых ограничений в отношении ответственных за "подрыв демократии", а также отложили совместные военные учения. Лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. По словам Каладзе, в частности для Запада, власти Грузии неприемлемы, так как защищают интересы собственной страны и ставят ее благополучие и процветание на первое место. По его словам, политика правящей партии направлена на то, чтобы Грузия была свободным, независимым, суверенным государством. "Никому не дадим возможности использовать нашу страну, наш народ для преследования интересов своей страны, как это, к сожалению, происходит на Украине", – заявил Каладзе. Как подчеркнул Каладзе, он бы никому не пожелал оказаться в той ситуации, в которой сегодня находится Украина. По его словам, власти не допустят, чтобы Грузия ввела санкции в отношении России, так как это вызовет экономический кризис и поставит страну в тяжелое положение. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, евросоюз, грузия - евросоюз, сша, украина, молдова