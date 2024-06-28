https://sputnik-georgia.ru/20240628/evrosovet-prizval-vlasti-gruzii-izmenit-nyneshniy-kurs-deystviy-288676086.html

Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий

Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий

Sputnik Грузия

Грузия подверглась критике за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T11:07+0400

2024-06-28T11:07+0400

2024-06-28T11:07+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Евросовет (ЕС) выразил обеспокоенность недавними событиями в Грузии, связанными с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", и призвал грузинские власти изменить нынешний курс действий, препятствующий интеграции страны в ЕС. За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад. На сегодняшний день Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Евросовет отметил, что нынешний курс властей Грузии де-факто ведет к остановке процесс присоединения."Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесс присоединения", – сказано в заключении. Высший политический орган Евросоюза призвал положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии. Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента>>"Уважение ценностей и принципов, на которых основан Европейский Союз, имеет важное значение для любой страны, стремящейся стать его членом", – сказано в заключении. Евросовет также призвал власти Грузии обеспечить проведение этой осенью "свободных и справедливых" парламентских выборов.В заключении отмечено, что Евросовет поощряет активное долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами со стороны партнеров. Евросовет намерен продолжить внимательно следить за ситуацией.По итогам встречи лидеров ЕС заключения также были составлены по Украине, Ближнему Востоку, безопасности и обороне, конкурентоспособности, миграции, Черному морю, Молдове, гибридным угрозам, борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.Кроме того, в четверг лидеры Евросоюза согласовали назначения и кандидатов на высшие посты ЕС и приняли стратегическую повестку дня на 2024-2029 годы — политический план, который определяет будущее направление и цели ЕС.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Жесткое противостояниеВесь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки.Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности.Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста.Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента - на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать.Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство.Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?>>После принятия т. н. закона об "иноагентах" на домах депутатов от парламентского большинства начали появляться надписи "предатель", "раб" и другие оскорбительные слова. Противники закона также оскорбляют депутатов при встрече в общественных местах и говорят, что им должно быть стыдно появляться на людях. Все это они записывают на камеру мобильного телефона и выкладывают в соцсети.Кроме того, на мосту Вахушти Багратиони в Тбилиси появилась надпись "84 предателя - 84 пули в затылок". В ответ на это на домах активистов и офисах выступающих против т. н. закона об "иноагентах" неправительственных организаций появились надписи "агент", "предатель", "фашист", "рабы", "псевдо-либералы фашисты" и оскорбительные изображения. Кроме того, разрисовали и разбили окна центрального офиса партии "Единое национальное движение".Параллельно всем этим событиям активистам и оппозиционным политикам стали звонить незнакомые люди с зарубежных телефонных номеров и оскорблять. В свою очередь противники закона обнародовали в соцсети номера телефонов депутатов от парламентского большинства, инициировавших и голосовавших за законопроект, и призвали им звонить и оскорблять.Были также случаи нанесения побоев молодым активистам из неправительственных организаций. Противники закона об "иноагентах" заявили, что это правящая партия "Грузинская мечта" организовала расправу над оппонентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, евросоюз, грузия - евросоюз, законопроект об иноагентах