https://sputnik-georgia.ru/20240710/new-york-times-posvyatil-statyu-vrataryu-sbornoy-gruzii-288941067.html
New York Times посвятил статью вратарю сборной Грузии
New York Times посвятил статью вратарю сборной Грузии
Sputnik Грузия
Автор статьи отметил, что после "героизма" Мамардашвили должен ждать крупный трансфер 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T15:58+0400
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2024-07-10T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Газета New York Times, воодушевленная игрой сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы в Германии, посвятила статью грузинскому вратарю Георгию Мамардашвили, назвав его "человеком-гороем". Мамардашвили в четырех матчах Евро 2024 записал на свой счет 29 сейвов и даже сохранил ворота сборной "сухими" в игре против Португалии (2:0). Перед оставшимися четырьмя встречами чемпионата результат Мамардашвили остается лучшим. Автор статьи отметил, что после "героизма" Мамардашвили должен ждать крупный трансфер. По информации The New York Times, перед турниром за Мамардашвили уже следил ряд европейских клубов, однако его выдающееся выступление на Евро усилило ажиотаж по поводу возможного трансфера. По данным transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего голкипера 35 млн евро. Сборная Грузии по футболу станет сильной, как никогда – Мамардашвили >>Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. На чемпионате Европы Грузия дошла до 1/8 финала, проиграв одному из главных фаворитов Евро-2024 сборной Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, the new york times, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, the new york times, футбол, сборная грузии по футболу
New York Times посвятил статью вратарю сборной Грузии
Автор статьи отметил, что после "героизма" Мамардашвили должен ждать крупный трансфер
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Газета New York Times, воодушевленная игрой сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы в Германии, посвятила статью грузинскому вратарю Георгию Мамардашвили, назвав его "человеком-гороем".
Мамардашвили в четырех матчах Евро 2024 записал на свой счет 29 сейвов и даже сохранил ворота сборной "сухими" в игре против Португалии (2:0). Перед оставшимися четырьмя встречами чемпионата результат Мамардашвили остается лучшим.
"Георгий Мамардашвили – человек-гора, который является одним из выдающихся участников Евро-2024", – пишет издание.
Автор статьи отметил, что после "героизма" Мамардашвили должен ждать крупный трансфер.
По информации The New York Times, перед турниром за Мамардашвили уже следил ряд европейских клубов, однако его выдающееся выступление на Евро усилило ажиотаж по поводу возможного трансфера.
По данным transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего голкипера 35 млн евро.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.
На чемпионате Европы Грузия дошла до 1/8 финала, проиграв одному из главных фаворитов Евро-2024 сборной Испании (1:4).