https://sputnik-georgia.ru/20240710/posol-germaniya-peresmatrivaet-otnosheniya-s-gruziey-288943685.html

Посол: Германия пересматривает отношения с Грузией

Посол: Германия пересматривает отношения с Грузией

Sputnik Грузия

Ранее о пересмотре отношений с Грузией заявили власти США 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T12:23+0400

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2024-07-10T12:54+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Германия ведет пересмотр отношений с Грузией, а процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен, заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер. Весь Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". США объявили о пересмотре отношений с Грузией, введении визовых ограничений в отношении ответственных за "подрыв демократии", а также отложили совместные военные учения. А лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии. Как отметил дипломат, вместе с США, Германия является одним из крупнейших доноров сотрудничества Грузии в целях развития. При этом, по информации дипломата, вооруженные силы Германии отменили участие в военных учениях "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США объявили о переносе на неопределенный срок военных учений в начале июля. По его словам, грузинам следует задуматься о том, насколько важно для них вступление в ЕС. Вы должны соответствовать нашим стандартам, и если вы не соответствуете, то и присоединиться не сможете, отметил он. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, германия, совет европы, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах