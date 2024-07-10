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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 50,21% 10.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2024 года составил 52,98 миллиарда лари, что на 635,3 миллиона лари, или на 1,21%, больше, чем на начало мая 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в мае по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 92,34 миллиона лари, или 0,4%, а вклады до востребования выросли на 542,96 миллиона лари, или 1,85%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 50,21% и на 1,54 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 мая 2024 года.Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 7,39%, в том числе 9,03% – по депозитам в национальной валюте, 1,78% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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