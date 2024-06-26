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Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари
Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари
Sputnik Грузия
На стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон, утверждает специалист 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T18:38+0400
2024-06-26T18:38+0400
2024-06-26T19:19+0400
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет того, что факторы, негативно влияющие на курс, исчерпаны, и ажиотаж стих, заявил экономист Отар Ангуридзе.С 14 июня лари укрепился в отношении к доллару на 1,2% и на 26 июня составил 2, 8357GEL/$1. По его словам, когда макроэкономические параметры в порядке, естественно, что лари не может иметь долгосрочную тенденцию к падению. Таким образом, курс валюты стабилизировался. Курс лари на среду – 2,8357 GEL/$>>"Когда курс лари начал обесцениваться, я неоднократно говорил о том, что это однозначно произошло в результате ажиотажа и попытки создать ложно-негативные ожидания. К этому добавилось несколько крупных транзакций, которые привели к девальвации лари в краткосрочный период", – заявил он. Экономист также считает, что на стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон. Эксперт утверждает, что, несмотря на обесценивание, доверие к грузинской национальной валюте высокое, отметив данные роста депозитов в лари в мае на 18%. "Май – это период, когда лари начал обесцениваться, тем не менее, объем депозитов в лари увеличился, потому что доверие к лари у юридических лиц довольно высокое. С одной стороны, мы видим, что депозиты в лари увеличились, а с другой – дедолларизация снизилась на 50% и продолжает снижаться", – заявил он. Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии>>Оппозиция начала заявлять о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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колебание курса лари, грузия, экономика, новости
колебание курса лари, грузия, экономика, новости
Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари
18:38 26.06.2024 (обновлено: 19:19 26.06.2024)
На стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон, утверждает специалист
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет того, что факторы, негативно влияющие на курс, исчерпаны, и ажиотаж стих, заявил экономист Отар Ангуридзе.
С 14 июня лари укрепился в отношении к доллару на 1,2% и на 26 июня составил 2, 8357GEL/$1.
"Факторы, которые негативно влияли на лари, исчерпаны, ажиотаж стих. Одноразовые транзакции, которые еще больше усугубляли ситуацию на фоне этого ажиотажа, также исчерпаны. С основными макроэкономическими и другими фундаментальными факторами, которые влияли и сейчас влияют на курс лари, практически все в порядке", – сказал Ангуридзе журналистам.
По его словам, когда макроэкономические параметры в порядке, естественно, что лари не может иметь долгосрочную тенденцию к падению. Таким образом, курс валюты стабилизировался.
"Когда курс лари начал обесцениваться, я неоднократно говорил о том, что это однозначно произошло в результате ажиотажа и попытки создать ложно-негативные ожидания. К этому добавилось несколько крупных транзакций, которые привели к девальвации лари в краткосрочный период", – заявил он.
Экономист также считает, что на стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон.
"В нашей экономике летний сезон всегда отличается активностью. Как вы знаете, текущий год является рекордным по притоку туристических потоков. Также важно, что приезжают не малобюджетные туристы, а туристы с высоким доходом, которые тратят в нашей стране больше, что очень положительно сказывается на курсе лари. Каждая валюта, поступившая в страну, способствует укреплению лари", – отметил Ангуридзе.
Эксперт утверждает, что, несмотря на обесценивание, доверие к грузинской национальной валюте высокое, отметив данные роста депозитов в лари в мае на 18%.
"Май – это период, когда лари начал обесцениваться, тем не менее, объем депозитов в лари увеличился, потому что доверие к лари у юридических лиц довольно высокое. С одной стороны, мы видим, что депозиты в лари увеличились, а с другой – дедолларизация снизилась на 50% и продолжает снижаться", – заявил он.
Оппозиция начала заявлять о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1.
Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.