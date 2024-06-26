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Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари

Ажиотаж стих – эксперт о причине укрепления лари

Sputnik Грузия

На стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон, утверждает специалист 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T18:38+0400

2024-06-26T18:38+0400

2024-06-26T19:19+0400

колебание курса лари

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новости

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет того, что факторы, негативно влияющие на курс, исчерпаны, и ажиотаж стих, заявил экономист Отар Ангуридзе.С 14 июня лари укрепился в отношении к доллару на 1,2% и на 26 июня составил 2, 8357GEL/$1. По его словам, когда макроэкономические параметры в порядке, естественно, что лари не может иметь долгосрочную тенденцию к падению. Таким образом, курс валюты стабилизировался. Курс лари на среду – 2,8357 GEL/$>>"Когда курс лари начал обесцениваться, я неоднократно говорил о том, что это однозначно произошло в результате ажиотажа и попытки создать ложно-негативные ожидания. К этому добавилось несколько крупных транзакций, которые привели к девальвации лари в краткосрочный период", – заявил он. Экономист также считает, что на стабилизацию курса лари положительно влияет летний туристический сезон. Эксперт утверждает, что, несмотря на обесценивание, доверие к грузинской национальной валюте высокое, отметив данные роста депозитов в лари в мае на 18%. "Май – это период, когда лари начал обесцениваться, тем не менее, объем депозитов в лари увеличился, потому что доверие к лари у юридических лиц довольно высокое. С одной стороны, мы видим, что депозиты в лари увеличились, а с другой – дедолларизация снизилась на 50% и продолжает снижаться", – заявил он. Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии>>Оппозиция начала заявлять о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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колебание курса лари, грузия, экономика, новости