https://sputnik-georgia.ru/20240711/amnistiya-dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii-chto-podrazumevaet-proekt-288964096.html

Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект

Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект

Sputnik Грузия

Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T17:58+0400

2024-07-11T17:58+0400

2024-07-11T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Планируемая амнистия для заключенных в Грузии не коснется лиц, осужденных за особо тяжкие преступления и при этом максимально отвечает принципам гуманизма, заявил глава комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса. Что касается остальных преступлений, то, по словам главы комитета, в отношении них предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. "Надо отметить, что в проекте амнистии в виде новшества предусматривается правило сокращения срока на одну шестую, что максимально расширяет число бенефициаров амнистии, которое с учетом принципа гуманизма максимально защитит интересы пострадавших", – сказал Ионатамишвили. Глава комитета особо отметил амнистию для отбывающих условные сроки. По его словам, проект в первом чтении будет принят на внеочередной сессии, которая начнется на следующей неделе, а работа над проектом продолжится уже в рамках осенней сессии. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Президент Грузии помиловала более десяти человек >>Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, амнистия, тюрьма, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия