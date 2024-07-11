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Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект
Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект
Sputnik Грузия
Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T17:58+0400
2024-07-11T17:58+0400
2024-07-11T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Планируемая амнистия для заключенных в Грузии не коснется лиц, осужденных за особо тяжкие преступления и при этом максимально отвечает принципам гуманизма, заявил глава комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса. Что касается остальных преступлений, то, по словам главы комитета, в отношении них предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. "Надо отметить, что в проекте амнистии в виде новшества предусматривается правило сокращения срока на одну шестую, что максимально расширяет число бенефициаров амнистии, которое с учетом принципа гуманизма максимально защитит интересы пострадавших", – сказал Ионатамишвили. Глава комитета особо отметил амнистию для отбывающих условные сроки. По его словам, проект в первом чтении будет принят на внеочередной сессии, которая начнется на следующей неделе, а работа над проектом продолжится уже в рамках осенней сессии. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Президент Грузии помиловала более десяти человек >>Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, амнистия, тюрьма, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, амнистия, тюрьма, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект
17:58 11.07.2024 (обновлено: 18:16 11.07.2024)
Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Планируемая амнистия для заключенных в Грузии не коснется лиц, осужденных за особо тяжкие преступления и при этом максимально отвечает принципам гуманизма, заявил глава комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.
Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса.
"Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализаторов, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, "воровской мир", преступления о нарушении конвенций, трефикинг (торговля людьми) и преступления тяжкой и особо тяжкой категории", – заявил Ионатамишвили.
Что касается остальных преступлений, то, по словам главы комитета, в отношении них предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.
"Надо отметить, что в проекте амнистии в виде новшества предусматривается правило сокращения срока на одну шестую, что максимально расширяет число бенефициаров амнистии, которое с учетом принципа гуманизма максимально защитит интересы пострадавших", – сказал Ионатамишвили.
Глава комитета особо отметил амнистию для отбывающих условные сроки.
"Амнистия вводит особый подход к пробационерам, и сокращение условного срока коснется около 7 тысяч лиц, что представляет собой новшество по сравнению с предыдущими проектами", – сказал Ионатамишвили.
По его словам, проект в первом чтении будет принят на внеочередной сессии, которая начнется на следующей неделе, а работа над проектом продолжится уже в рамках осенней сессии.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3.
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек.
После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.