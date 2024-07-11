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Дания тоже приостановит финансирование армии Грузии? Комментарий депутата
Дания тоже приостановит финансирование армии Грузии? Комментарий депутата
Sputnik Грузия
Ранее стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T12:39+0400
2024-07-11T12:39+0400
2024-07-11T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Решение лидеров Евросоюза приостановить финансирование грузинской армии является оружием манипуляции в их руках, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила со ссылкой на свои источники, что вслед за решением лидеров ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, власти Дании решили заморозить 27 млн лари, которые грузинская армия должна была получить в течение четырех лет. Политик утверждает, что причиной является принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния".О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение.Решение ЕС несправедливо по отношению к грузинской армии – депутат>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, дания, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, дания, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Дания тоже приостановит финансирование армии Грузии? Комментарий депутата
Ранее стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Решение лидеров Евросоюза приостановить финансирование грузинской армии является оружием манипуляции в их руках, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила со ссылкой на свои источники, что вслед за решением лидеров ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, власти Дании решили заморозить 27 млн лари, которые грузинская армия должна была получить в течение четырех лет. Политик утверждает, что причиной является принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния".
"Большая часть этой суммы остается в Дании, в плане их командировок, семинаров и зарплат. Что это значит? У них нет никакого реального восприятия Грузии как суверенного государства и грузинской армии. Как оказалось, это является оружием манипуляции в их руках", - заявил Кадагишвили.
О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.