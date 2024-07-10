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Решение ЕС несправедливо по отношению к грузинской армии – депутат
Решение ЕС несправедливо по отношению к грузинской армии – депутат
Sputnik Грузия
Своим решением лидеры ЕС говорят, что будут финансировать в Грузии революционные сценарии, считает политик 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузинская армия, которая ценой жизни и здоровья участвовала в миротворческих миссиях и поддерживала НАТО, в ответ получила приостановление финансирования от лидеров ЕС, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. В 2021 году грузинские военные покинули Афганистан, где участвовали в миротворческой миссии под руководством НАТО с 2004 года. С 2014 года контингент Сил обороны Грузии участвует в международной миссии под эгидой Евросоюза в Центральноафриканской Республике. С 2016 года миссия ЕС была преобразована сначала в миссию военных советников, а после – в военную тренировочную миссию ( EUTM RCA). От Грузии в миссии до 2022 года участвовал взвод из 35 военных. Грузинская армия не будет нуждаться – Каладзе о решении ЕС заморозить 30 млн евро>>По словам политика, тем самым лидеры ЕС говорят, что будут финансировать в Грузии революционные сценарии. Кроме того, как считает Мачарашвили, заявление посла Евросоюза в Грузии неправильно и непонятно, и вместе с тем оскорбительно для грузинского народа. По его словам, есть документы Всемирного банка, Международного валютного фонда и ряда исследовательских организаций, согласно которым Грузия находится на передовой позиции. Как считает политик, предоставление Грузии статуса кандидата было своего рода оружием для торгов, но власти сделали так много, что в ЕС поняли, что этот статус следует предоставить. Теперь оружием для торгов стали угрозы санкций, приостановка членства в Евросоюзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Каладзе: власти Грузии неприемлемы для ЕС – этим обусловлены их решения>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, центральноафриканская республика, афганистан, украина, гурам мачарашвили, нато, "сила народа", совет ес
политика, грузия, новости, центральноафриканская республика, афганистан, украина, гурам мачарашвили, нато, "сила народа", совет ес
Решение ЕС несправедливо по отношению к грузинской армии – депутат
21:01 10.07.2024 (обновлено: 22:13 10.07.2024)
Своим решением лидеры ЕС говорят, что будут финансировать в Грузии революционные сценарии, считает политик
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузинская армия, которая ценой жизни и здоровья участвовала в миротворческих миссиях и поддерживала НАТО, в ответ получила приостановление финансирования от лидеров ЕС, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение.
"Они превратили тему, связанную с 30 миллионами, в предмет торга, что тоже непонятно и оскорбительно. Грузинская армия вложила свои жизнь и здоровье в мир во всем мире, до конца поддержала войска НАТО, и взамен они говорят грузинской армии: я больше не буду покупать тебе оружие за 30 миллионов, а продам Ломджария "коктейль Молотова", - сказал Мачарашвили журналистам.
В 2021 году грузинские военные покинули Афганистан, где участвовали в миротворческой миссии под руководством НАТО с 2004 года. С 2014 года контингент Сил обороны Грузии участвует в международной миссии под эгидой Евросоюза в Центральноафриканской Республике.
С 2016 года миссия ЕС была преобразована сначала в миссию военных советников, а после – в военную тренировочную миссию ( EUTM RCA). От Грузии в миссии до 2022 года участвовал взвод из 35 военных.
По словам политика, тем самым лидеры ЕС говорят, что будут финансировать в Грузии революционные сценарии.
Кроме того, как считает Мачарашвили, заявление посла Евросоюза в Грузии неправильно и непонятно, и вместе с тем оскорбительно для грузинского народа.
"Посол заявил, что интеграция Грузии в Европейский Союз остановилась. Что это значит? Теоретически допустим, что речь идет о приостановлении. Какие для этого аргументы и какие документы есть на этот счет?!" - сказал Мачарашвили.
По его словам, есть документы Всемирного банка, Международного валютного фонда и ряда исследовательских организаций, согласно которым Грузия находится на передовой позиции.
"На этом фоне послу Евросоюза нужно объяснить: когда на столе лежит документ о том, что Грузия сдала экзамен четко, на высшие баллы, почему он говорит, что процесс остановлен?! Что это значит – что это за механизм?" - говорит Мачарашвили.
Как считает политик, предоставление Грузии статуса кандидата было своего рода оружием для торгов, но власти сделали так много, что в ЕС поняли, что этот статус следует предоставить. Теперь оружием для торгов стали угрозы санкций, приостановка членства в Евросоюзе.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.