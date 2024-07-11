https://sputnik-georgia.ru/20240711/gruziya-i-bolgariya-podpisali-soglashenie-o-vosstanovlenii-paromnogo-soobscheniya-288966950.html

Грузия и Болгария подписали соглашение о восстановлении паромного сообщения

Грузия и Болгария подписали соглашение о восстановлении паромного сообщения

Sputnik Грузия

Стороны согласовали все условия взаимного сотрудничества в целях восстановления нормального функционирования железнодорожного парома 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T22:22+0400

2024-07-11T22:22+0400

2024-07-11T22:22+0400

новости

грузия

экономика

болгария

грузинская железная дорога

паромная переправа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1d/279101662_79:0:849:433_1920x0_80_0_0_1642db67f5e6def8e9eb50c4e4ac9e6a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Соглашение о восстановлении паромного сообщения между Грузией и Болгарией было подписано руководителями АО "Грузинская железная дорога" и представителями Болгарских железных дорог( BDZ) и судоходной компании P.N.A LTD, говорится в сообщении грузинской компании. По данным АО "Грузинская железная дорога", подготовительные работы по восстановлению паромного сообщения идут с начала года. Стороны согласовали все условия взаимного сотрудничества в целях восстановления нормального функционирования железнодорожного парома. Паромное и железнодорожное сообщение было приостановлено в течение последних двух лет. Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией >>Железнодорожно-паромное сообщение между портами Грузии и Болгарии через Черное море играет важную роль в логистике грузоперевозок. С его помощью Грузия и Болгария будут непрерывно осуществлять международные грузоперевозки посредством специально оборудованных железнодорожных паромов. "Средний коридор" - это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, болгария, грузинская железная дорога, паромная переправа