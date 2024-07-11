https://sputnik-georgia.ru/20240711/mozhno-li-kupatsya-v-chernom-more-v-gruzii-proverili-kachestvo-vody-288957001.html

Можно ли купаться в Черном море? В Грузии проверили качество воды

Можно ли купаться в Черном море? В Грузии проверили качество воды

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы, заявил журналистам... 11.07.2024, Sputnik Грузия

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2024-07-11T13:00+0400

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грузия

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черное море

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батуми

отар шамугия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы, заявил журналистам министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам. Шамугия принял участие в открытии Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории в Батуми вместе с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. По словам министра, благодаря новой лаборатории теперь никакие образцы не надо будет посылать на проверку в Тбилиси. До сих пор взятые на Черном море образцы направлялись в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы в Тбилиси, которая оснащена аналитическими устройствами высокой точности и полностью отвечает современным требованиям и стандартам. Региональный офис Национального агентства по охране окружающей среды в Аджарии оборудован в соответствии с международными стандартами. Помимо определения качества воды, в здании оборудованы микробиологическая и гидробиологическая лаборатории атмосферного воздуха, анализа почвы, рыболовства, аквакультуры, оснащенные ультрасовременным оборудованием. К этому времени в новой лаборатории в Батуми трудоустроено 34 человека. В планах министерства – увеличить количество станций мониторинга в других регионах Грузии, а также открыть еще одну лабораторию, позволяющую контролировать качество воды в Кутаиси. Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, аджария, батуми, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды