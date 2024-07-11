https://sputnik-georgia.ru/20240711/mozhno-li-kupatsya-v-chernom-more-v-gruzii-proverili-kachestvo-vody-288957001.html
Можно ли купаться в Черном море? В Грузии проверили качество воды
Можно ли купаться в Черном море? В Грузии проверили качество воды
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы, заявил журналистам... 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T13:00+0400
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы, заявил журналистам министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам. Шамугия принял участие в открытии Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории в Батуми вместе с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. По словам министра, благодаря новой лаборатории теперь никакие образцы не надо будет посылать на проверку в Тбилиси. До сих пор взятые на Черном море образцы направлялись в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы в Тбилиси, которая оснащена аналитическими устройствами высокой точности и полностью отвечает современным требованиям и стандартам. Региональный офис Национального агентства по охране окружающей среды в Аджарии оборудован в соответствии с международными стандартами. Помимо определения качества воды, в здании оборудованы микробиологическая и гидробиологическая лаборатории атмосферного воздуха, анализа почвы, рыболовства, аквакультуры, оснащенные ультрасовременным оборудованием. К этому времени в новой лаборатории в Батуми трудоустроено 34 человека. В планах министерства – увеличить количество станций мониторинга в других регионах Грузии, а также открыть еще одну лабораторию, позволяющую контролировать качество воды в Кутаиси. Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, аджария, батуми, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, аджария, батуми, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы, заявил журналистам министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам.
"Мы поэтапно осуществляем мониторинг качества Черного моря, особенно, разумеется, во время туристического сезона. Результаты проведенного мониторинга показали, что качество воды полностью соответствует установленным нормам", – заявил Шамугия.
Шамугия принял участие в открытии Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории в Батуми вместе с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По словам министра, благодаря новой лаборатории теперь никакие образцы не надо будет посылать на проверку в Тбилиси.
"Вчера также были взяты пробы, и в этой новой лаборатории будут проводиться исследования в этом направлении", – отметил он.
До сих пор взятые на Черном море образцы направлялись в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы в Тбилиси, которая оснащена аналитическими устройствами высокой точности и полностью отвечает современным требованиям и стандартам.
Региональный офис Национального агентства по охране окружающей среды в Аджарии оборудован в соответствии с международными стандартами. Помимо определения качества воды, в здании оборудованы микробиологическая и гидробиологическая лаборатории атмосферного воздуха, анализа почвы, рыболовства, аквакультуры, оснащенные ультрасовременным оборудованием.
К этому времени в новой лаборатории в Батуми трудоустроено 34 человека. В планах министерства – увеличить количество станций мониторинга в других регионах Грузии, а также открыть еще одну лабораторию, позволяющую контролировать качество воды в Кутаиси.
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты.
Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой.
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.