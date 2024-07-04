https://sputnik-georgia.ru/20240704/otdykh-v-adzharii-batumi-2024--tseny-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-v-iyule-288836497.html

Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле

Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле

Sputnik Грузия

Основным видом отдыха в Аджарии является морской отдых, по всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T20:38+0400

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туризм

грузия

общество

аджария

батуми

гонио

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Морские курорты на черноморском побережье Аджарии пользуются большой популярностью среди жителей Грузии и туристов из разных стран мира. В Аджарии летний туристический сезон в самом разгаре, он официально открылся 10 июня. Основным видом отдыха в Аджарии является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. Туризм в Аджарии процветает – глава правительства >>Самыми популярными морскими курортами в Аджарии являются столица автономии Батуми, а также Гонио и Кобулети. Ежегодно инфраструктура в Аджарии улучшается, строятся все новые туристические объекты. Гостиницы, гестхаусы и апартаменты на аджарских курортах можно выбрать на любой вкус и цвет, и карман. Sputnik Грузия провел небольшое исследование и выяснил, во сколько обходится проживание в Батуми, Гонио и Кобулети в самый разгар летнего туристического сезона, а именно в июле. Отдых в Батуми Батуми находится примерно в 400 километрах от Тбилиси. Лучшие гостиницы города расположены вдоль Батумского бульвара. Чем ближе к пляжу, тем цены выше. Соответственно, бюджетным туристам следует искать жилье подальше от берега. В целом Батуми славится обилием роскошных гостиниц, а также высококлассных апартаментов, довольно приятных и комфортных гестхаусов. Сутки в пятизвездочной гостинице в Батуми на двоих обойдутся в среднем в 110-450 долларов. А с завтраком – плюс 14-30 долларов. Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт? >>В четырехзвездочных гостиницах цены колеблются от 60 до 180 долларов, а в трехзвездочных – в среднем от 40 до 100 долларов. Проживание в апартаментах стоит в среднем от 47 до 90 долларов. Номера в гостиницах семейного типа обойдутся в среднем в 18-50 долларов. Отдых в Гонио Пятизвездочных гостиниц в курортном поселке Гонио нет, зато есть бесподобные виды. Лежишь на пляже и смотришь с одной стороны на море, а с другой – на зеленые горы. Гонио находится в 14 километрах от Батуми и в 6 километрах от границы Грузии с Турцией. Известен поселок не только своим пляжем, но и древнеримской Гонио-Апсаросской крепостью. Четырехзвездочные отели на двоих в Гонио стоят в среднем от 74 до 140 долларов, трехзвездочные – от 30 до 60 долларов. В Грузии прогнозируют рекордный год для туризма – замминистра >>Заселение в апартаменты обойдется в среднем в 40-100 долларов, а в гостиницу семейного типа – 20-40 долларов. Отдых в Кобулети Кобулети – это небольшой город, расположенный примерно в 27 километрах от Батуми и в 380 километрах от Тбилиси, столицы Грузии. Пятизвездочные отели в Кобулети стоят в среднем 126-315 долларов, четырехзвездочные – 90-150 долларов, трехзвездочные – 40-100 долларов. Сутки в апартаментах в июле обойдутся около 40-100 долларов, а в гостиницах семейного типа – 15-60 долларов. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда в Грузии был пик туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, общество, аджария, батуми, гонио