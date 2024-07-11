Лицензии Грузии на Олимпиаду в Париже – окончательные данные
13:43 11.07.2024 (обновлено: 14:35 11.07.2024)
© photo: Sputnik / Guillaume Baker / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
© photo: Sputnik / Guillaume Baker/
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До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 15 дней
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет предоставил Грузии 29 лицензий в 10 видах спорта для участия в летних Олимпийских играх в Париже.
До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 15 дней. В столице Франции из 206 стран ждут более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют 329 комплектов наград. На прошлых Олимпийских Играх в Токио у Грузии было 35 лицензий.
Олимпийские лицензии получили:
Вольная борьба (четыре лицензии): Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили (обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей);
Греко-римская борьба (три лицензии): Рамаз Зоидзе, Роберт Кобиашвили и Лаша Гобадзе;
Дзюдо (11 лицензий): Георгий Сардалашвили, Важа Маргвелашвили (серебряный призер Олимпиады), Лаша Шавдатуашвили (олимпийский чемпион, обладатель золотой, серебряной и бронзовой олимпийских медалей), Тато Григалашвили, Лаша Бекаури (олимпийский чемпион), Илья Суламанидзе, Гурам Тушишвили (серебряный призер Олимпиады), Этер Липартелиани, Этер Аскилашвили и София Сомхишвили.
Кроме того, впервые Грузия получила командную лицензию в дзюдо. В смешанную команду Грузии по дзюдо входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий.
Тяжелая атлетика (три лицензии): Лаша Талахадзе (двукратный олимпийский чемпион), Шота Мишвелидзе и Ираклий Чхеидзе;
Бокс (две лицензии): Лаша Гурули и Георгий Кушиташвили;
Фехтование (одна лицензия): Сандро Базадзе;
Прыжки на батуте (одна лицензия): Люба Головина;
Стрельба из пистолета (одна лицензия): Нино Салуквадзе.
Также особое приглашение (Wild Card) на участие в Олимпиаде получили трое грузинских спортсменов. Две лицензии в плавании – Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава и одна в легкой атлетике – Лика Харчилава (бег на 100 метров).
Особого внимания заслуживает то, что для 55-летней Нино Салуквадзе Олимпиада в Париже станет уже десятой в карьере. Среди ее достижений – золотая, серебряная и бронзовая олимпийские медали.
Золотую медаль на тот момент 19-летняя Нино Салуквадзе завоевала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле еще в составе сборной СССР.
Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).