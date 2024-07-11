https://sputnik-georgia.ru/20240711/skolko-litsenziy-poluchila-gruziya-k-olimpiade-v-parizhe--okonchatelnye-dannye-288958683.html

Лицензии Грузии на Олимпиаду в Париже – окончательные данные

Лицензии Грузии на Олимпиаду в Париже – окончательные данные

Sputnik Грузия

До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 15 дней 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T13:43+0400

2024-07-11T13:43+0400

2024-07-11T14:35+0400

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лаша бекаури

лаша шавдатуашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет предоставил Грузии 29 лицензий в 10 видах спорта для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 15 дней. В столице Франции из 206 стран ждут более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют 329 комплектов наград. На прошлых Олимпийских Играх в Токио у Грузии было 35 лицензий. Олимпийские лицензии получили: Кроме того, впервые Грузия получила командную лицензию в дзюдо. В смешанную команду Грузии по дзюдо входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий. Также особое приглашение (Wild Card) на участие в Олимпиаде получили трое грузинских спортсменов. Две лицензии в плавании – Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава и одна в легкой атлетике – Лика Харчилава (бег на 100 метров). Особого внимания заслуживает то, что для 55-летней Нино Салуквадзе Олимпиада в Париже станет уже десятой в карьере. Среди ее достижений – золотая, серебряная и бронзовая олимпийские медали. Золотую медаль на тот момент 19-летняя Нино Салуквадзе завоевала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле еще в составе сборной СССР. Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, международный олимпийский комитет, важа маргвелашвили, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили