Вице-спикер парламента дала совет странам-партнерам Грузии

11.07.2024

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Представителям стран-партнеров следует основательно изучить нынешнюю ситуацию в Грузии, прежде чем делать выводы и принимать решения, находясь за тысячи километров, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, комментируя законопроект MEGOBARI в Конгрессе США. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) инициировал конгрессмен Джо Уилсон, в переводе с английского – закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости. Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". По информации СМИ, законопроект может быть принят уже сегодня. Страны-партнеры Грузии негативно отзываются в отношении избирательной системы страны, игнорируя при этом конкурентоспособность и справедливость предыдущих выборов, что было признано мировым сообществом, а грядущие выборы пройдут на еще более высоком уровне, сказала вице-спикер.Как сказала вице-спикер, вместо преждевременно негативного настроя партнерам Грузии следует уважать неоднократно признанные как Евросоюзом, так и рядом институтов реформы, осуществленные в Грузии. Премьер Грузии назвал цинизмом рассматриваемый Конгрессом США законопроект>>В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

