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Вице-спикер парламента дала совет странам-партнерам Грузии
Вице-спикер парламента дала совет странам-партнерам Грузии
Sputnik Грузия
Делать определенные выводы и принимать решения на расстоянии нескольких тысяч километров не будет правильным, заявила Цилосани 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Представителям стран-партнеров следует основательно изучить нынешнюю ситуацию в Грузии, прежде чем делать выводы и принимать решения, находясь за тысячи километров, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, комментируя законопроект MEGOBARI в Конгрессе США. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) инициировал конгрессмен Джо Уилсон, в переводе с английского – закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости. Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". По информации СМИ, законопроект может быть принят уже сегодня. Страны-партнеры Грузии негативно отзываются в отношении избирательной системы страны, игнорируя при этом конкурентоспособность и справедливость предыдущих выборов, что было признано мировым сообществом, а грядущие выборы пройдут на еще более высоком уровне, сказала вице-спикер.Как сказала вице-спикер, вместо преждевременно негативного настроя партнерам Грузии следует уважать неоднократно признанные как Евросоюзом, так и рядом институтов реформы, осуществленные в Грузии. Премьер Грузии назвал цинизмом рассматриваемый Конгрессом США законопроект>>В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Вице-спикер парламента дала совет странам-партнерам Грузии
Делать определенные выводы и принимать решения на расстоянии нескольких тысяч километров не будет правильным, заявила Цилосани
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Представителям стран-партнеров следует основательно изучить нынешнюю ситуацию в Грузии, прежде чем делать выводы и принимать решения, находясь за тысячи километров, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, комментируя законопроект MEGOBARI в Конгрессе США.
Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) инициировал конгрессмен Джо Уилсон, в переводе с английского – закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости. Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". По информации СМИ, законопроект может быть принят уже сегодня.
"Акт MEGOBARI, который должен быть позитивным по своему содержанию, менее дружелюбен, чем хотелось бы представить пиару. Делать определенные выводы и принимать решения на расстоянии нескольких тысяч километров не будет правильным. Я бы посоветовала нашим коллегам и представителям стран-партнеров основательно изучить текущую ситуацию в Грузии", – заявила Цилосани.
Страны-партнеры Грузии негативно отзываются в отношении избирательной системы страны, игнорируя при этом конкурентоспособность и справедливость предыдущих выборов, что было признано мировым сообществом, а грядущие выборы пройдут на еще более высоком уровне, сказала вице-спикер.
"Конкурентоспособность этих выборов, справедливость и точность определяются новой избирательной системой, которую осуществила страна в рамках 12 рекомендаций. Среди них наличие электронного механизма, который мгновенно выдаст нам результаты подсчета", – заявила Цилосани.
Как сказала вице-спикер, вместо преждевременно негативного настроя партнерам Грузии следует уважать неоднократно признанные как Евросоюзом, так и рядом институтов реформы, осуществленные в Грузии.
В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.