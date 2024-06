https://sputnik-georgia.ru/20240606/eto-tsinizm-i-dalneyshaya-porcha-otnosheniy--premer-gruzii-o-proekte-zakona-ssha-288302761.html

Это цинизм и дальнейшая порча отношений – премьер Грузии о проекте закона США

Это цинизм и дальнейшая порча отношений – премьер Грузии о проекте закона США

06.06.2024

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Закон, принимаемый конгрессом США, еще более испортит отношения Грузии и США, а не будет способствовать их улучшению. Конгресс США рассматривает MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence). С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Грустно, когда люди думают не о восстановлении и перезагрузке отношений, а о том, чтобы их еще более испортить, добавил премьер. "Грузино-американские отношения необходима перезагрузка и оздоровление. Мы сделаем для этого все. Главное – видеть шаги, которые необходимо предпринять. Когда говорят языком шантажа, это нехорошо, это не способствует здоровым отношениям", – сказал Кобахидзе. В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена >>В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он уже вступил в силу. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена >>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

