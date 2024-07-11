https://sputnik-georgia.ru/20240711/za-ugrozy-futbolistam-sbornoy-gruzii-obvinyaemomu-predstoit-otsidet-srok-288965540.html

Задержанному за угрозы футболистам сборной Грузии предстоит отсидеть срок

Задержанному за угрозы футболистам сборной Грузии предстоит отсидеть срок

Sputnik Грузия

Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года за хранение оружия 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T19:26+0400

2024-07-11T19:26+0400

2024-07-11T20:42+0400

грузия

новости

происшествия

вако казаишвили

ладо двалишвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд, ознакомившись с доказательствами, представленными прокуратурой, признал подсудимого виновным в угрозах членам сборной Грузии по футболу и приговорил к году тюремного заключения, сообщила Генпрокуратура. Расследование было начато в 2022 году на основании сюжета, показанного в эфире телеканала "Формула", где речь шла о сообщениях, содержащих угрозы в адрес членов сборной Грузии и представителей Федерации. Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года за хранение оружия. Сам Нишнианидзе заявил позже, что оружие ему подбросили силовики. В распространенной аудиозаписи было слышно, как Нишнианидзе говорил нападающему сборной Грузии Ладо Двалишвили, что потребует ото всех ответа за несправедливое наказание его родственника, брата жены футболиста Вако Казаишвили. По версии Нишнианидзе, Казаишвили не включили в состав сборной в матче Лиги наций УЕФА против Северной Македонии из-за родственных с ним связей. Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор >>Согласно представленным на суде доказательствам, подсудимый через мобильное приложение отправил представителям сборной Грузии по футболу голосовое сообщение, в котором выразил недовольство отсутствием в основном составе конкретного человека. Он угрожал как игрокам сборной, так и представителям федерации нанесением вреда здоровью и даже убийством. Обвинение было предъявлено по статье "Угроза". Максимальное наказание за преступление – лишение свободы сроком на год. Сам Вако Казаишвили отреагировал на записи сообщением в социальной сети, в котором извинился перед футбольными болельщиками. В настоящее время Казаишвили выступает за китайский клуб "Шаньдун Тайшань".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, вако казаишвили, ладо двалишвили, тбилисский городской суд