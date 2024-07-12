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Абсолютная ложь! Депутат ответил на обвинения западных дипломатов в адрес Грузии
Абсолютная ложь! Депутат ответил на обвинения западных дипломатов в адрес Грузии
Sputnik Грузия
Грузия не ввяжется в войну, независимо от того, какое давление будет оказываться на страну, отметил Созар Субари 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T11:48+0400
2024-07-12T11:48+0400
2024-07-12T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Претензии в адрес грузинских властей относительно отклонения от курса демократического развития являются абсолютной ложью, так как такой свободы слова, как в Грузии, нет ни в одной европейской стране, сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Созар Субари. Весь Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за т. н. закона об "иноагентах". США объявили о пересмотре отношений с Грузией, введении визовых ограничений в отношении ответственных за "подрыв демократии", а также отложили совместные военные учения. О том, что Германия ведет пересмотр отношений с Грузией, заявил посол Германии Петер Фишер. А лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии. По словам Субари, были сделаны некоторые заявления о насилии в отношении протестующих в Грузии, в то время как грузинская полиция, по сравнению с немецкими и французскими коллегами, крайне осторожно применяет закон, даже тогда, когда в этом есть необходимость. По мнению депутата, единственный курс, от которого Грузия отклонилась – это нежелание властей ввязываться в войну.В контексте якобы сворачивания властей Грузии с демократического курса Субари процитировал последнюю фразу из заявления посла Германии: "Вы должны соответствовать нашим стандартам, и если вы не можете соответствовать, вы не можете присоединиться", и привел в пример Молдову, которая так же, как и Грузия, является страной-кандидатом на вступление в ЕС. Также, по словам депутата, 50% населения Молдовы поддерживают отношения с Россией и выступают против интеграции в ЕС. А после начала конфликта на Украине, практически приостановлен экономический рост Молдовы, в то время как в Грузии, по словам политика, двузначный экономический рост. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, молдова, созар субари, германия, "сила народа", украина, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз
Абсолютная ложь! Депутат ответил на обвинения западных дипломатов в адрес Грузии
11:48 12.07.2024 (обновлено: 12:02 12.07.2024)
Грузия не ввяжется в войну, независимо от того, какое давление будет оказываться на страну, отметил Созар Субари
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Претензии в адрес грузинских властей относительно отклонения от курса демократического развития являются абсолютной ложью, так как такой свободы слова, как в Грузии, нет ни в одной европейской стране, сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Созар Субари.
Весь Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за т. н. закона об "иноагентах". США объявили о пересмотре отношений с Грузией, введении визовых ограничений в отношении ответственных за "подрыв демократии", а также отложили совместные военные учения. О том, что Германия ведет пересмотр отношений с Грузией, заявил посол Германии Петер Фишер. А лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.
"Претензии, связанные с демократией, являются абсолютной ложью, потому что свободы слова подобной той, которая есть в Грузии, нет ни в одной европейской стране", - заявил Субари в передаче "Имеди LIVE".
По словам Субари, были сделаны некоторые заявления о насилии в отношении протестующих в Грузии, в то время как грузинская полиция, по сравнению с немецкими и французскими коллегами, крайне осторожно применяет закон, даже тогда, когда в этом есть необходимость.
"Неизбежная необходимость возникает, когда нападают на сотрудников полиции, на парламент. Если они осмелятся напасть на Бундестаг в Германии, некоторые люди, возможно, и не смогут уйти оттуда живыми, и это стандарт нашей демократии в отличие от них", - добавил Субари.
По мнению депутата, единственный курс, от которого Грузия отклонилась – это нежелание властей ввязываться в войну.
"Этого не произойдет, независимо от того, какое давление будет оказываться на нас. Грузинский народ выдержит это давление", - подчеркнул Субари.
В контексте якобы сворачивания властей Грузии с демократического курса Субари процитировал последнюю фразу из заявления посла Германии: "Вы должны соответствовать нашим стандартам, и если вы не можете соответствовать, вы не можете присоединиться", и привел в пример Молдову, которая так же, как и Грузия, является страной-кандидатом на вступление в ЕС.
"Мне очень интересно, какой стандарт в данном случае удовлетворяет Молдова, которая якобы опережает нас – тем, что она является членом СНГ, тем, что в Конституции написано, что она не станет членом какого-либо блока, тем, что коррупция в три раза выше, чем в Грузии, и она является одной из самых коррумпированных стран в мире?!", - заявил Субари.
Также, по словам депутата, 50% населения Молдовы поддерживают отношения с Россией и выступают против интеграции в ЕС. А после начала конфликта на Украине, практически приостановлен экономический рост Молдовы, в то время как в Грузии, по словам политика, двузначный экономический рост.
"За последние три года экономика Грузии выросла на 8 миллиардов долларов больше, чем экономика Молдовы. Никто не примет вас в ЕС, независимо от того, насколько высок у вас уровень демократии, если вы экономически не приближаетесь к европейским стандартам", - добавил Субари.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.