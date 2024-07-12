https://sputnik-georgia.ru/20240712/amnistiya-dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii---pravyaschaya-partiya-gotova-uchest-zamechaniya-po-proektu-288972916.html

Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту

Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту

Sputnik Грузия

Власти открыты к любым замечаниям, к любому аргументированному мнению, заявил депутат от правящей партии 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T15:49+0400

2024-07-12T15:49+0400

2024-07-12T16:08+0400

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амнистия

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова учесть аргументированные замечания по проекту амнистии для заключенных, заявил заместитель главы фракции "Грузинская мечта" Александр Гордуладзе. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категории. При этом он отметил, что проект максимально сбалансирован. "По нашему мнению, законопроект – максимально сбалансированный, инициированный для того, чтобы, с одной стороны,сократить число заключенных, а с другой стороны, не увеличить криминальную обстановку в Грузии", - сказал Гордуладзе. Другой заместитель главы фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия отметил, что голосование за проект состоится уже на будущей неделе. В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Амнистия для заключенных в Грузии: что подразумевает проект >>Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, амнистия