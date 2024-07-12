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Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года
Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года
Sputnik Грузия
В декларации по итогам саммита НАТО в 2024 году не оказалось записи о том, что Грузия станет членом Альянса – это стало прецедентом 12.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Страны-члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии в течение шести лет после августовской войны 2008 года, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. На фоне приостановки решением Евросоюза процесса интеграции Грузии в объединение и заморозки 30 млн евро для Минобороны, стало известно, что правительство Грузии решило увеличить расходную часть госбюджета на 519 млн лари, из них 100 млн - для Минобороны.Между тем в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не оказалось записи о том, что Грузия станет членом НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году решения. Глава парламента напомнил критикам Грузии о ее лепте в миссию НАТО и рейтингах>>На саммите НАТО 16 лет назад в Бухаресте было решено пригласить Грузию и Украину в Альянс. "Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО", – было сказано в декларации саммита 2008 года. Но План действий по членству в Альянсе (ПДЧ) страны не получили. В декларации 2024 года Грузия упоминается лишь в одном параграфе. В нем – призыв к России "вывести свои вооруженные силы из Молдавской Республики и Грузии, которые расположены там без их согласия". Этому предшествовала резкая критика властей Грузии как со стороны НАТО, так и всего Запада в связи с принятием резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В конце мая Парламентская ассамблея НАТО призвала Грузию немедленно отказаться от принятия этого закона. В заявлении было сказано, что этот закон является шагом назад для демократии Грузии и противоречит ее стремлениям и ценностям НАТО и ЕС. А США в конце мая начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений с Грузией. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Эти решения были обоснованы принятым законом и антизападной риторикой представителей власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, нато, единое национальное движение, вашингтон
Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года
12:27 12.07.2024 (обновлено: 13:01 12.07.2024)
В декларации по итогам саммита НАТО в 2024 году не оказалось записи о том, что Грузия станет членом Альянса – это стало прецедентом
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Страны-члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии в течение шести лет после августовской войны 2008 года, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
На фоне приостановки решением Евросоюза процесса интеграции Грузии в объединение и заморозки 30 млн евро для Минобороны, стало известно, что правительство Грузии решило увеличить расходную часть госбюджета на 519 млн лари, из них 100 млн - для Минобороны.
"В конце концов, никто другой не сделает нашу работу за нас. Нацы (представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" – ред.) скрывали это, но шесть лет после войны 2008 года все страны-члены НАТО отказывались продавать (дарить никто и не просил) оружие Силам обороны страны, прошедшей через войну", - написал Папуашвили.
Между тем в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не оказалось записи о том, что Грузия станет членом НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году решения.
На саммите НАТО 16 лет назад в Бухаресте было решено пригласить Грузию и Украину в Альянс. "Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО", – было сказано в декларации саммита 2008 года. Но План действий по членству в Альянсе (ПДЧ) страны не получили.
В декларации 2024 года Грузия упоминается лишь в одном параграфе. В нем – призыв к России "вывести свои вооруженные силы из Молдавской Республики и Грузии, которые расположены там без их согласия".
Этому предшествовала резкая критика властей Грузии как со стороны НАТО, так и всего Запада в связи с принятием резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
В конце мая Парламентская ассамблея НАТО призвала Грузию немедленно отказаться от принятия этого закона. В заявлении было сказано, что этот закон является шагом назад для демократии Грузии и противоречит ее стремлениям и ценностям НАТО и ЕС.
А США в конце мая начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений с Грузией.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Эти решения были обоснованы принятым законом и антизападной риторикой представителей власти Грузии.