https://sputnik-georgia.ru/20240712/chleny-nato-otkazyvalis-prodavat-oruzhie-gruzii---glava-parlamenta-raskryl-pravdu-288971134.html

Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года

Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года

Sputnik Грузия

В декларации по итогам саммита НАТО в 2024 году не оказалось записи о том, что Грузия станет членом Альянса – это стало прецедентом 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T12:27+0400

2024-07-12T12:27+0400

2024-07-12T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Страны-члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии в течение шести лет после августовской войны 2008 года, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. На фоне приостановки решением Евросоюза процесса интеграции Грузии в объединение и заморозки 30 млн евро для Минобороны, стало известно, что правительство Грузии решило увеличить расходную часть госбюджета на 519 млн лари, из них 100 млн - для Минобороны.Между тем в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не оказалось записи о том, что Грузия станет членом НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году решения. Глава парламента напомнил критикам Грузии о ее лепте в миссию НАТО и рейтингах>>На саммите НАТО 16 лет назад в Бухаресте было решено пригласить Грузию и Украину в Альянс. "Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО", – было сказано в декларации саммита 2008 года. Но План действий по членству в Альянсе (ПДЧ) страны не получили. В декларации 2024 года Грузия упоминается лишь в одном параграфе. В нем – призыв к России "вывести свои вооруженные силы из Молдавской Республики и Грузии, которые расположены там без их согласия". Этому предшествовала резкая критика властей Грузии как со стороны НАТО, так и всего Запада в связи с принятием резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В конце мая Парламентская ассамблея НАТО призвала Грузию немедленно отказаться от принятия этого закона. В заявлении было сказано, что этот закон является шагом назад для демократии Грузии и противоречит ее стремлениям и ценностям НАТО и ЕС. А США в конце мая начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений с Грузией. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Эти решения были обоснованы принятым законом и антизападной риторикой представителей власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, нато, единое национальное движение, вашингтон