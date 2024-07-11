https://sputnik-georgia.ru/20240711/glava-parlamenta-napomnil-kritikam-gruzii-o-ee-lepte-v-missiyu-nato-i-reytingakh-288965320.html

Глава парламента напомнил критикам Грузии о ее лепте в миссию НАТО и рейтингах

Глава парламента напомнил критикам Грузии о ее лепте в миссию НАТО и рейтингах

Sputnik Грузия

Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за принятия т. н. закона об "иноагентах" 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T18:52+0400

2024-07-11T18:52+0400

2024-07-11T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал враньем и дезинформацией утверждения, что нынешние власти препятствую демократическому развитию страны и ее евроатлантической интеграции, и напомнил о лепте страны в миссию НАТО и рейтингах.Запад обрушился с критикой на власти Грузии из-за принятия т. н. закона об "иноагентах". США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. При этом он напомнил критикам Грузии о жертвах среди грузинских военных в ходе миссии Афганистане. "Я уже ничего не говорю о том, кто какой сложности задания выполнял. Мы все знаем и помним истории наших героев военных и понесенные жертвы. Отдельная история - какую роль сыграла Грузия в обеспечении быстрого вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году", - отметил Папуашвили.Грузинские миротворцы присутствовали в Афганистане с 2004 года - сначала участвовали в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года - в небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support).В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса>>От Грузии в миссии "Решительная поддержка" участвовали около 900 военных, которые были дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф. Всего службу в Афганистане прошли более 20 тысяч военных из Грузии, из которых 32 человека погибли, а несколько сотен получили ранения.Папуашвили подчеркнул, что следует помнить и о том, что Грузии в исследованиях авторитетных организаций демократического и институционального развития опережает многие страны НАТО. К примеру, в Индексе верховенства закона 2023 года Грузия опережает все страны-кандидаты ЕС, двоих членов ЕС и пятерых членов НАТО.Решения по Грузии ослабляют позиции Запада на Южном Кавказе – Вольский>>В Индексе восприятия коррупции 2023 года Грузия опережает все страны-кандидаты ЕС, десять стран ЕС и 14 членов НАТО. По Индексу экономической свободы 2023 года Грузия опережает все страны-кандидаты ЕС, 11 стран ЕС и 14 членов НАТО.В Индексе открытого бюджета 2021 года Грузия опережает всех членов ЕС, НАТО и кандидатов в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, афганистан, сша, шалва папуашвили, нато, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах