https://sputnik-georgia.ru/20240712/inostrannaya-finansovaya-pomosch-prednaznachalas-dlya-uderzhaniya-gruzii-v-zalozhnikakh--ekspert-288967992.html

Иностранная финансовая помощь предназначалась для удержания Грузии в заложниках – эксперт

Иностранная финансовая помощь предназначалась для удержания Грузии в заложниках – эксперт

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение на фоне остановки помощи ЕС увеличить бюджет Министерства обороны на 100 миллионов лари 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T10:52+0400

2024-07-12T10:52+0400

2024-07-12T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Иностранная помощь предназначена лишь для того, чтобы держать Грузию в заложниках, считает эксперт, член общественного движения "Нейтральная Грузия" Леван Николеишвили. О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Правительство Грузии приняло решение на фоне остановки помощи ЕС увеличить бюджет Министерства обороны на 100 миллионов лари. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Решение ЕС несправедливо по отношению к грузинской армии – депутат >>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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