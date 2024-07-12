https://sputnik-georgia.ru/20240712/npo-v-gruzii-nelzya-davat-ni-kopeyki--deputat-partii-girchi-288976655.html

НПО в Грузии нельзя давать ни копейки – депутат партии "Гирчи"

НПО в Грузии нельзя давать ни копейки – депутат партии "Гирчи"

Sputnik Грузия

Люди, которые так долго выступали за Америку, были дискредитированы 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T22:13+0400

2024-07-12T22:13+0400

2024-07-12T22:27+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Неправительственные организации в Грузии не должны получать ни копейки, так как дискредитировали себя, заявил один из лидеров оппозиционной парламентской партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. Вопрос финансирования НПО особо актуален из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. По его словам, США сделали ставку не на тех людей. "Имея дело с нами, Соединенные Штаты Америки должны осознать, что они сделали ставку не на тех людей, и, может быть, они найдут нужных людей, в этой стране людей можно найти. Те люди, которые так долго выступали за Америку, были дискредитированы, и это справедливо", - сказал Хвичия. По его словам, дискредитированные НПО и приводят к тому, что правильные идеи, исходящие с Запада, часто подвергаются ругани, поскольку их преподносят Грузии не те люди. С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились как оппозиция и неправительственные организации в стране, так и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Вице-спикер: решение дать деньги НПО вместо Минобороны Грузии – удар по авторитету ЕС >>В четверг в Тбилиси прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. По прилету в Тбилиси она написала в соцсети X, что "США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее Грузии". В Тбилиси в четверг Зея встретилась с представителями неправительственных организаций, женщинами-депутатами парламента от "Грузинской мечты" и женщинами-лидерами из оппозиционных партий. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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