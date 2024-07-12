https://sputnik-georgia.ru/20240712/prezident-gruzii-otkazalas-podpisyvat-zakon-o-reforme-pensionnogo-agentstva-288973249.html

Президент Грузии отказалась подписывать закон о реформе Пенсионного агентства

Президент Грузии отказалась подписывать закон о реформе Пенсионного агентства

Sputnik Грузия

Реформа Пенсионного агентства предусматривает изменить название агентства и систему его управления 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T16:34+0400

2024-07-12T16:34+0400

2024-07-12T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом отказа подписать поправки в закон "О накопительной пенсии", предусматривающим реформу Пенсионного агентства, и вернула проект на подписание председателю законодательного органа, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Реформа Пенсионного агентства, согласно которой предполагается изменить название агентства и систему его управления, была принята парламентом 28 июня. Он отметил, что это не означает, что президент воспользовалась правом вето. "Это не означает отправки парламенту мотивированных замечаний, т.н. вето. Президент пользуется конституционным правом, отправляет парламенту закон, который председатель парламента подпишет в течение пяти дней", - отметил Мсхиладзе. По его словам, для президента оказался неприемлемым пункт о назначении членов Совета правления Пенсионного фонда премьер-министром. По его словам, особое внимание вызывают риски подобного решения. "Это изменение порождает риск того, что совет правления будет укомплектован кадрами, проводящими интересы власти. А это сделает возможным осуществление инвестиций фондом по политическому решению правящей силы в различные правительственные, менее выгодные, проекты и не будет служить интересам общества", - сказал Мсхиладзе. По его словам, неоправданно принятие таких поправок, которые подорвут доверие общества к пенсионной реформе. Что подразумевают поправки Согласно поправкам в закон "О накопительной пенсии" Пенсионное агентство Грузии к маю 2025 года сменит название и будет управляться по-новому . Пенсионное агентство будет носить название Пенсионный фонд и будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Пенсионное агентство Грузии превратится в Пенсионный фонд 1 мая 2025 года >>Совет правления будет состоять из не менее 9 и не более 15 человек, которые в большинстве своем будут профессиональными лицами, число должностных лиц среди членов будет составлять один или два человека в зависимости от числа членов совета. Назначать профессиональных членов сроком на пять лет будет премьер-министр на основании конкурса. Обязательное требование – образование и опыт работы не менее 10 лет в секторе финансов, инвестиций, экономики и управления рисками. Должностных лиц в Совете правления будет назначать парламент Грузии на основании конкурса. Совет будет укомплектован до 1 марта 2025 года. Совет правления будет избирать своего председателя и заместителей и до 1 мая 2025 года утвердит устав Пенсионного фонда и его структуру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , пенсионная реформа