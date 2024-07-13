https://sputnik-georgia.ru/20240713/chto-obsudili-glava-minoborony-gruzii-i-premer-armenii-na-vstreche-v-erevane-288982437.html

Что обсудили глава Минобороны Грузии и премьер Армении на встрече в Ереване

Что обсудили глава Минобороны Грузии и премьер Армении на встрече в Ереване

Sputnik Грузия

На встрече была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T13:45+0400

2024-07-13T13:45+0400

2024-07-13T14:39+0400

армения

грузия

новости

тбилиси

ереван

никол пашинян

ираклий чиковани

грузино-армянские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0d/288982099_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_869f080f1e2583721a50bd8cb294b6ad.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества Грузии и Армении в рамках стратегического партнерства стали главной темой встречи министра обороны Грузии Ираклия Чиковани с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По сообщению Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили существующие дружественные и добрососедские отношения между Грузией и Республикой Армения. Cогласно даннным ведомства, была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе. Разговор также затронул вопросы региональной безопасности и сотрудничества двух стран по различным направлениям. Стороны отметили, что стратегическое партнерство будет способствовать углублению сотрудничества в различных сферах. Накануне Ираклий Чиковани уже провел встречу со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, где был подписан план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Грузии и Армении на 2024 год. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

тбилиси

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, грузия, новости, тбилиси, ереван, никол пашинян, ираклий чиковани, грузино-армянские отношения