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Что обсудили глава Минобороны Грузии и премьер Армении на встрече в Ереване
Что обсудили глава Минобороны Грузии и премьер Армении на встрече в Ереване
Sputnik Грузия
На встрече была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе 13.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-13T13:45+0400
2024-07-13T13:45+0400
2024-07-13T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества Грузии и Армении в рамках стратегического партнерства стали главной темой встречи министра обороны Грузии Ираклия Чиковани с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По сообщению Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили существующие дружественные и добрососедские отношения между Грузией и Республикой Армения. Cогласно даннным ведомства, была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе. Разговор также затронул вопросы региональной безопасности и сотрудничества двух стран по различным направлениям. Стороны отметили, что стратегическое партнерство будет способствовать углублению сотрудничества в различных сферах. Накануне Ираклий Чиковани уже провел встречу со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, где был подписан план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Грузии и Армении на 2024 год. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, грузия, новости, тбилиси, ереван, никол пашинян, ираклий чиковани, грузино-армянские отношения
армения, грузия, новости, тбилиси, ереван, никол пашинян, ираклий чиковани, грузино-армянские отношения
Что обсудили глава Минобороны Грузии и премьер Армении на встрече в Ереване
13:45 13.07.2024 (обновлено: 14:39 13.07.2024)
На встрече была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества Грузии и Армении в рамках стратегического партнерства стали главной темой встречи министра обороны Грузии Ираклия Чиковани с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По сообщению Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили существующие дружественные и добрососедские отношения между Грузией и Республикой Армения.
Cогласно даннным ведомства, была отмечена важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Разговор также затронул вопросы региональной безопасности и сотрудничества двух стран по различным направлениям. Стороны отметили, что стратегическое партнерство будет способствовать углублению сотрудничества в различных сферах.
Накануне Ираклий Чиковани уже провел встречу со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, где был подписан план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Грузии и Армении на 2024 год.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов.
В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.