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Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии

Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии

Sputnik Грузия

Карантинные ограничения будут действовать в течение 30 дней после последнего случая бешенства 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T11:58+0400

2024-07-13T11:58+0400

2024-07-13T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии ввело карантин из-за зафиксированного случая заражения бешенством у женщины в селе Патара Чорджо Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), говорится в сообщении ведомства. В семье 45-летней умершей от бешенства было четыре охотничьих собаки и семь кошек, привитых в 2023-2024 годах. Однако в феврале этого года семья привезла еще одного щенка из Кутаиси, который умер в том же месяце по неизвестной причине. По рекомендации ведомства, в селе установлены карантинные ограничения, т. е. запрет выводить животных на улицу и в другие места. Карантинные ограничения будут действовать в течение 30 дней после выявления последнего случая бешенства. Такие же ограничения действуют в Кутаиси. Кроме того, в обоих вероятных очагах заражения проводится вакцинация животных. В регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети вакцинировано 3 346 собак/кошек. После выявления бешенства в муниципалитете Амбролаури в прошлом году в центрах было вакцинировано более 70% племенных животных и проведены ветеринарно-санитарные мероприятия" . Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Как в Тбилиси будут бороться с проблемой бездомных животных – ответ мэра>>Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах звонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценят состояние животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кутаиси, западная грузия, амбролаури, общество, новости, грузия, собаки, кошки, происшествия