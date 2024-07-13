https://sputnik-georgia.ru/20240713/perestanovki-v-oppozitsii-ne-meshayut-pobede-gruzinskoy-mechty--premer-288985377.html

Перестановки в оппозиции не мешают победе "Грузинской мечты" – премьер

Перестановки в оппозиции не мешают победе "Грузинской мечты" – премьер

Sputnik Грузия

Объединение оппозиции продиктовано ее низкими рейтингами, заявил Кобахидзе 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T18:08+0400

2024-07-13T18:08+0400

2024-07-13T18:08+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Перегруппировки на опппозиционном фланге не помешают победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой высокий рейтинг, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На сегодняшний день известно о трех крупных объединениях оппозиционных сил: "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" и объединение 28 консервативно настроенных партий. По его словам, объединение оппозиции продиктовано ее низкими рейтингами. "Реальность, которая создалась месяц назад, была такой, что, кроме "Национального движения", ни одна партия не могла преодолеть избирательный барьер. В таких условиях они пытаются объединиться – это логично. Их единственная задача — каким-то образом преодолеть барьер", - сказал Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Нацдвижение" готовит аферу к выборам – спикер парламента Грузии>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия