https://sputnik-georgia.ru/20240713/predsedatel-parlamenta-gruzii-podpishet-zakon-o-reforme-pensionnogo-agentstva-288977977.html

Председатель парламента Грузии подпишет закон о реформе Пенсионного агентства

Председатель парламента Грузии подпишет закон о реформе Пенсионного агентства

Sputnik Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом отказа подписать поправки в закон "О накопительной пенсии" 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T10:52+0400

2024-07-13T10:52+0400

2024-07-13T10:52+0400

грузия

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Согласно Конституции Грузии, я сегодня же подпишу поправки в закон "О накопительной пенсии", предусматривающий реформу Пенсионного агентства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом отказа подписать поправки в закон "О накопительной пенсии", предусматривающий реформу Пенсионного агентства, и вернула проект на подписание председателю законодательного органа. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе отметил, что для президента оказался неприемлемым пункт о назначении членов совета правления Пенсионного фонда премьер-министром. По мнению президента, поправки порождают риск того, что совет правления будет укомплектован кадрами, проводящими интересы власти, а это сделает возможным осуществление инвестиций фондом по политическому решению правящей силы в различные правительственные, менее выгодные, проекты и не будет служить интересам общества. Что подразумевают поправкиСогласно поправкам в закон "О накопительной пенсии" Пенсионное агентство Грузии к маю 2025 года сменит название и будет управляться по-новому . Пенсионное агентство будет носить название Пенсионный фонд и будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Президент Грузии отказалась подписывать закон о реформе Пенсионного агентства >>Совет правления будет состоять из не менее 9 и не более 15 человек, которые в большинстве своем будут профессиональными лицами, число должностных лиц среди членов будет составлять один или два человека в зависимости от числа членов совета. Назначать профессиональных членов сроком на пять лет будет премьер-министр на основании конкурса. Обязательное требование – образование и опыт работы не менее 10 лет в секторе финансов, инвестиций, экономики и управления рисками. Должностных лиц в Совете правления будет назначать парламент Грузии на основании конкурса. Совет будет укомплектован до 1 марта 2025 года. Совет правления будет избирать своего председателя и заместителей и до 1 мая 2025 года утвердит устав Пенсионного фонда и его структуру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , пенсионная реформа