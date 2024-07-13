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https://sputnik-georgia.ru/20240713/sotni-zaklyuchennykh-pokinut-tyurmy-ne-sozdav-ugrozy-obschestvu--premer-gruzii-288985756.html
Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии
Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям УК 13.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-13T19:09+0400
2024-07-13T19:09+0400
тюрьма
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
амнистия
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии приняли решение об амнистии, которая с освобождением сотен заключенных не создаст угрозы безопасности обществу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категорий. В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных&gt;&gt;Ранее председатель парламента пояснил, что амнистия по правилу полного освобождения коснется до 10% заключенных, в целом же амнистия коснется одной трети лиц, находящихся в заключении. Примерно для 7 тысяч пробационеров снимут пробацию, так как им осталось меньше года. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту&gt;&gt;Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тюрьма, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, амнистия
тюрьма, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, амнистия

Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии

19:09 13.07.2024
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям УК
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии приняли решение об амнистии, которая с освобождением сотен заключенных не создаст угрозы безопасности обществу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категорий.

"Наша задача была максимально разгрузить учреждения по исполнению наказаний, и наше желание – приблизиться в этом плане к европейским показателям, а с другой стороны, обеспечить безопасность общества. С учетом этих двух факторов мы приняли решение, которое обеспечит освобождение сотен заключенных так, что это не создаст проблемы общественной безопасности", - сказал Кобахидзе.

В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.
Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>
Ранее председатель парламента пояснил, что амнистия по правилу полного освобождения коснется до 10% заключенных, в целом же амнистия коснется одной трети лиц, находящихся в заключении. Примерно для 7 тысяч пробационеров снимут пробацию, так как им осталось меньше года.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту>>
Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3.
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек.
После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало 9,8 тысячи.
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