https://sputnik-georgia.ru/20240713/sotni-zaklyuchennykh-pokinut-tyurmy-ne-sozdav-ugrozy-obschestvu--premer-gruzii-288985756.html
Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии
Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям УК 13.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-13T19:09+0400
2024-07-13T19:09+0400
2024-07-13T19:09+0400
тюрьма
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
амнистия
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии приняли решение об амнистии, которая с освобождением сотен заключенных не создаст угрозы безопасности обществу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категорий. В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Ранее председатель парламента пояснил, что амнистия по правилу полного освобождения коснется до 10% заключенных, в целом же амнистия коснется одной трети лиц, находящихся в заключении. Примерно для 7 тысяч пробационеров снимут пробацию, так как им осталось меньше года. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту>>Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тюрьма, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, амнистия
тюрьма, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, амнистия
Сотни заключенных покинут тюрьмы, не создав угрозы обществу – премьер Грузии
Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям УК
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии приняли решение об амнистии, которая с освобождением сотен заключенных не создаст угрозы безопасности обществу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категорий.
"Наша задача была максимально разгрузить учреждения по исполнению наказаний, и наше желание – приблизиться в этом плане к европейским показателям, а с другой стороны, обеспечить безопасность общества. С учетом этих двух факторов мы приняли решение, которое обеспечит освобождение сотен заключенных так, что это не создаст проблемы общественной безопасности", - сказал Кобахидзе.
В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.
Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
Ранее председатель парламента пояснил, что амнистия по правилу полного освобождения коснется до 10% заключенных, в целом же амнистия коснется одной трети лиц, находящихся в заключении. Примерно для 7 тысяч пробационеров снимут пробацию, так как им осталось меньше года.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3.
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек.
После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало 9,8 тысячи.