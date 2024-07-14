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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июнь
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июнь
Sputnik Грузия
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 14.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-14T09:01+0400
2024-07-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составляет 5,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 11,1 тысячи человек – 38,9 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 30 июня 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Председатель парламента Грузии подпишет закон о реформе Пенсионного агентства>>Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 июля в размере 2,7274 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пенсия, накопительная пенсия, грузия, экономика, новости, общество
пенсия, накопительная пенсия, грузия, экономика, новости, общество
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июнь
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составляет 5,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 11,1 тысячи человек – 38,9 миллиона лари.
Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 30 июня 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом:
Консервативный портфель – 11,4%
Сбалансированный портфель – 13,4%
Динамичный портфель – 15%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 июля в размере 2,7274 GEL/$1.