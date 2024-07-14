https://sputnik-georgia.ru/20240714/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii-dannye-za-iyun-288985965.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июнь

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июнь

Sputnik Грузия

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T09:01+0400

2024-07-14T09:01+0400

2024-07-14T09:01+0400

пенсия

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составляет 5,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 11,1 тысячи человек – 38,9 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 30 июня 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Председатель парламента Грузии подпишет закон о реформе Пенсионного агентства>>Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 июля в размере 2,7274 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пенсия, накопительная пенсия, грузия, экономика, новости, общество