https://sputnik-georgia.ru/20240714/pokushenie-na-trampa-podtverdilo-vazhnost-vyborov-v-gruzii-26-oktyabrya---spiker-parlamenta-288992075.html

Покушение на Трампа подтвердило важность выборов в Грузии 26 октября – спикер парламента

Покушение на Трампа подтвердило важность выборов в Грузии 26 октября – спикер парламента

Sputnik Грузия

Даже теоретическая победа на предстоящих выборах оппозиции будет означать разрушение экономики и неразбериху в Грузии, заявил спикер 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T19:56+0400

2024-07-14T19:56+0400

2024-07-14T20:22+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Реакция грузинской оппозиции и НПО на попытку убийства Дональда Трампа окончательно подтвердили, что парламентские выборы 26 октября станут водоразделом между войной и миром, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Часть оппозиции осудила заявления лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", последовавшие за покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Премьер Грузии обвинил в покушении "глобальную партию войны" и либеральный фашизм. В оппозиции считают, что власть оскорбляет США такими заявлениями. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. По словам Папуашвили, даже теоретическая победа на предстоящих выборах оппозиции будет означать разрушение экономики и неразбериху в Грузии. Всегда и всюду помни о Грузии, подчеркнул спикер парламента. Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Дональд Трамп получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента США уже выписали из больницы. Предполагаемый стрелок – 20-летний Томас Мэтью Крукс был ликвидирован. Погиб также один из участников митинга. В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны" >>Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. При этом от отметил, что не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее в Пенсильвании покушением на своего оппонента. Часть конгрессменов открыто обвинили в покушении на Трампа действующего президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, дональд трамп, шалва папуашвили, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024