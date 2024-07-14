https://sputnik-georgia.ru/20240714/v-gruzinskoy-mechte-obvinili-v-pokushenii-na-trampa-globalnuyu-partiyu-voyny-288989120.html

В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны"

В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны"

Sputnik Грузия

Политическое насилие и попытка убийств являются отличительными чертами "глобальной партии войны" и либерального фашизма, заявил депутат 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T11:53+0400

2024-07-14T11:53+0400

2024-07-14T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является шокирующим, возмутительным и тревожным, в этом виновата "глобальная партия войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Как сообщила New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Он пожелал Трампу скорейшего возвращения в президентскую гонку. "Мы желаем президенту Трампу выздоровления и скорейшего возвращения к избирательной борьбе, а американскому народу и всему миру мира – победы демократии и справедливости", – написал Мдинарадзе. Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения >>По его словам, в Грузии действуют партии-агенты, которые утверждают, что "глобальной партии войны" не существует и ее придумала "Грузинская мечта". Во время покушения на Дональда Трампа погиб один участник митинга, несколько пострадали. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии >>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, грузия, новости, политика, дональд трамп, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия