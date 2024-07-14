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В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны"
В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны"
Sputnik Грузия
Политическое насилие и попытка убийств являются отличительными чертами "глобальной партии войны" и либерального фашизма, заявил депутат 14.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-14T11:53+0400
2024-07-14T11:53+0400
2024-07-14T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является шокирующим, возмутительным и тревожным, в этом виновата "глобальная партия войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Как сообщила New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Он пожелал Трампу скорейшего возвращения в президентскую гонку. "Мы желаем президенту Трампу выздоровления и скорейшего возвращения к избирательной борьбе, а американскому народу и всему миру мира – победы демократии и справедливости", – написал Мдинарадзе. Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения >>По его словам, в Грузии действуют партии-агенты, которые утверждают, что "глобальной партии войны" не существует и ее придумала "Грузинская мечта". Во время покушения на Дональда Трампа погиб один участник митинга, несколько пострадали. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии >>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, грузия, новости, политика, дональд трамп, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
в мире, грузия, новости, политика, дональд трамп, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны"
Политическое насилие и попытка убийств являются отличительными чертами "глобальной партии войны" и либерального фашизма, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является шокирующим, возмутительным и тревожным, в этом виновата "глобальная партия войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Как сообщила New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
"Шокирующее, возмутительное и тревожное – нападение на кандидата в президенты флагманского государства демократии с целью его ликвидации! Политическое насилие и попытка убийства, подрывные действия и пропаганда лжи, война и разрушение являются отличительными чертами глобальной партии войны и либерального фашизма", – написал Мдинарадзе в социальной сети.
Он пожелал Трампу скорейшего возвращения в президентскую гонку.
"Мы желаем президенту Трампу выздоровления и скорейшего возвращения к избирательной борьбе, а американскому народу и всему миру мира – победы демократии и справедливости", – написал Мдинарадзе.
По его словам, в Грузии действуют партии-агенты, которые утверждают, что "глобальной партии войны" не существует и ее придумала "Грузинская мечта".
Во время покушения на Дональда Трампа погиб один участник митинга, несколько пострадали.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.