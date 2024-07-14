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Премьер Грузии выразил солидарность Трампу
Премьер Грузии выразил солидарность Трампу
Sputnik Грузия
В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, кровавые нападения на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе, заявил премьер 14.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-14T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил солидарность кандидату в президенты США Дональду Трампу в связи с покушением, обвинив в случившемся "глобальную партию войны". Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Покушение на Трампа также осудили спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт. В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны" >>Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, дональд трамп, ираклий кобахидзе, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, европа
Премьер Грузии выразил солидарность Трампу
13:53 14.07.2024 (обновлено: 14:05 14.07.2024)
В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, кровавые нападения на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил солидарность кандидату в президенты США Дональду Трампу в связи с покушением, обвинив в случившемся "глобальную партию войны".
Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
"Глобальная партия войны не меняет своих методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые нападения на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе. Выражаю солидарность и желаю Дональду Трампу здоровья", – написал Кобахидзе.
Покушение на Трампа также осудили спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.