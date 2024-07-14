https://sputnik-georgia.ru/20240714/prezident-gruzii-ne-imeet-nichego-obschego-s-traditsiyami-i-interesami-strany---deputat-288991426.html

Президент Грузии не имеет ничего общего с традициями и интересами страны – депутат

Президент Грузии не имеет ничего общего с традициями и интересами страны – депутат

Sputnik Грузия

Сразу три иска для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным готовятся для подачи в Конституционный суд 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T18:46+0400

2024-07-14T18:46+0400

2024-07-14T18:51+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

нино ломджария

эка гигаури

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не имеет ничего общего с грузинским государством, традициями, православием, интересами грузинского народа и, естественно, будет обжаловать закон "О прозрачности иностранного влияния" в Конституционном суде, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа журналистам. Сразу три иска для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным готовятся для подачи в Конституционный суд. Один из исков подготовили до 100 НПО, второй – готовит президент Грузии, а третий – оппозиционные партии. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. По словам депутат, в правящей партии знали, что после президента иск подали бы главы неправительственных организаций, в частности, противник принятия закона, бывший омбудсмен Нино Ломджария и руководитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури. В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах" >>"Мы знали, что затем его обжалуют Ломджария-Гигаури... Спасибо этому закону, в очередной раз произошла люстрация этих иностранных агентов", – сказал Заркуа. По его словам, несмотря на многочисленные предложения правящей партии, никто из противников закона не принял участия в его рассмотрении и не приведя ни одного аргумента против. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , нино ломджария, эка гигаури, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, конституционный суд грузии