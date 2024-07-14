https://sputnik-georgia.ru/20240714/v-politike-ne-dolzhno-byt-mesta-nasiliyu--spiker-parlamenta-gruzii-o-napadenii-na-trampa-288990367.html

В политике не должно быть места насилию – спикер парламента Грузии о нападении на Трампа

В политике не должно быть места насилию – спикер парламента Грузии о нападении на Трампа

Sputnik Грузия

Спикер парламента пожелал Трампу скорейшего и полного выздоровления, а также выразил солидарность семье экс-президента 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T16:02+0400

2024-07-14T16:02+0400

2024-07-14T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В политике не должно быть места насилию и все порядочные люди должны осудить нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа , написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Он пожелал Трампу скорейшего и полного выздоровления, а также выразил солидарность семье экс-президента. "Мы рядом с американским народом", – написал Папуашвили. В "Грузинской мечте" обвинили в покушении на Трампа "глобальную партию войны" >>Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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