https://sputnik-georgia.ru/20240715/gde-prozrachnost--spiker-parlamenta-gruzii-o-rabote-npo-289008202.html

Где прозрачность? – спикер-парламента Грузии о работе НПО

Где прозрачность? – спикер-парламента Грузии о работе НПО

Sputnik Грузия

Исследование еще раз доказывает, что на самом деле у НПО была проблема с этим законом не потому, что происходила стигматизация, а потому, чтобы не... 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T20:48+0400

2024-07-15T20:48+0400

2024-07-15T22:24+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Исследование о прозрачности неправительственных и медиаорганизаций, проведенное правящей партией "Грузинская мечта", противоречит заявлениям НПО и их доноров о том, что они работают открыто и прозрачно, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Через несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, 474 организации подписали совместное заявление, в котором четко указали, что они выступают против принятия законопроекта. Правящая партия решила проверить эти организации на прозрачность и провела исследование, которое включает данные за период до 12 июля. По его словам, исследование еще раз доказывает, что на самом деле у НПО была проблема с этим законом не потому, что происходила стигматизация, а потому, чтобы не обнаружилось, куда идут деньги. На самом деле у них и их доноров есть проблема с тем, чтобы не обнародовалось, куда и на что направляется это финансирование. Папуашвили отметил, что в эту кампанию против принятия закона об "иноагентах" были вовлечены не только сами НПО, но и их доноры, которые уверяли грузинское общество и правительство, в том числе и за закрытыми дверями, что все прозрачно и известно народу. "Мы увидели, что только 8 из 474 организаций полностью выполнили семикомпонентную базовую информацию о том, есть ли у них сайт или нет, кто является донором, какова сумма гранта, кто работает. То есть в 99% случаев либо этой базовой информации нет вообще, либо информация неполная", – отметил спикер-парламента. Проверка НПО Все НПО были проверены по семи базовым критериям: есть ли у организации веб-сайт; указана ли информация об организации-доноре или ее логотипе; являются ли уже реализованные или осуществляемые проекты публичными; какова сумма гранта, полученного по каждому проекту; какова продолжительность проекта и гранта; публикуют ли ежегодный отчет о деятельности организации; кто входит в команду этой организации. По результатам исследования выявлено, что 51% организаций не имеют официального веб-сайта, 62% организаций не указали название/логотип донора, 68% организаций не указали названия проектов, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 70% организаций не имеют конкретной информации о своей команде. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, законопроект об иноагентах