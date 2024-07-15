https://sputnik-georgia.ru/20240715/naskolko-prozrachny-npo-v-gruzii---issledovanie-289004728.html

Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование

Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование

Sputnik Грузия

Определенная часть неправительственных организаций заявила, что, если закон будет принят, они не будут подчиняться его исполнению, заявил депутат 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T16:36+0400

2024-07-15T16:36+0400

2024-07-15T17:16+0400

грузия

политика

новости

законопроект об иноагентах

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" опубликовала результаты исследования о прозрачности неправительственных и медиаорганизаций, согласно которому 97% из них не представили финансовый годовой отчет, заявил депутат Гиви Миканадзе на брифинге. Через несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, 474 организации подписали совместное заявление, в котором четко указали, что они выступают против принятия законопроекта. Правящая партия решила проверить эти организации на прозрачность. Проведенное исследование включает данные за период до 12 июля. Все НПО были проверены по семи базовым критериям: По результатам исследования: "Это базовое исследование, которое включает в себя основные данные о том, насколько прозрачны эти организации, какой объем информации, связанной с деятельностью, финансированием, источниками, командой или другими вопросами этих организаций, доступен любому заинтересованному лицу в нашем обществе", – заявил Миканадзе. По его словам, определенная часть этих организаций заявила, что, если закон будет принят, они не будут подчиняться его исполнению, поскольку информация об их прозрачности уже предоставлена обществу. По его словам, информация, представленная в исследовании, абсолютно базовая, поверхностная для того, чтобы дать человеку основное представление о том, что представляет собой организация, какую деятельность она осуществляет и какие средства получила, а не углубленную – на что эти средства впоследствии были потрачены. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах" >>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, законопроект об иноагентах, грузинская мечта - демократическая грузия