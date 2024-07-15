https://sputnik-georgia.ru/20240715/glava-parlamenta-gruzii-pozdravil-mikautadze-s-zolotoy-butsoy-288996783.html
Глава парламента Грузии поздравил Микаутадзе с "Золотой бутсой"
Глава парламента Грузии поздравил Микаутадзе с "Золотой бутсой"
Sputnik Грузия
Cборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024, заявил Папуашвили 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T11:00+0400
2024-07-15T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил нападающего сборной Грузии по футболу Георгия (Жоржа) Микаутадзе с завоеванием "Золотой бутсы" и отметил, что сборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2024 и обладателем "Золотой бутсы" – впервые в истории турнира грузинский игрок завоевал этот титул. На Евро-2024 Микаутадзе стал автором трех голов и одного ассиста. "Поздравляю Георгия Микаутадзе и поздравляю Грузию! Наша сборная написала историю!" – написал Папуашвили на своей странице в соцсети. Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИТ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт еще не подписан. Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022. Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии. За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шалва папуашвили, грузия, новости, чемпионат европы, сборная, футбол, сборная грузии по футболу, георгий микаутадзе
шалва папуашвили, грузия, новости, чемпионат европы, сборная, футбол, сборная грузии по футболу, георгий микаутадзе
Глава парламента Грузии поздравил Микаутадзе с "Золотой бутсой"
11:00 15.07.2024 (обновлено: 11:47 15.07.2024)
Cборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил нападающего сборной Грузии по футболу Георгия (Жоржа) Микаутадзе с завоеванием "Золотой бутсы" и отметил, что сборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024.
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2024 и обладателем "Золотой бутсы" – впервые в истории турнира грузинский игрок завоевал этот титул. На Евро-2024 Микаутадзе стал автором трех голов и одного ассиста.
"Поздравляю Георгия Микаутадзе и поздравляю Грузию! Наша сборная написала историю!" – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год.
В сезоне 2022/2023 в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.
После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИТ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт еще не подписан. Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии.
За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов.