https://sputnik-georgia.ru/20240715/glava-parlamenta-gruzii-pozdravil-mikautadze-s-zolotoy-butsoy-288996783.html

Глава парламента Грузии поздравил Микаутадзе с "Золотой бутсой"

Глава парламента Грузии поздравил Микаутадзе с "Золотой бутсой"

Sputnik Грузия

Cборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024, заявил Папуашвили 15.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил нападающего сборной Грузии по футболу Георгия (Жоржа) Микаутадзе с завоеванием "Золотой бутсы" и отметил, что сборная страны написала историю на чемпионате Европы 2024. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2024 и обладателем "Золотой бутсы" – впервые в истории турнира грузинский игрок завоевал этот титул. На Евро-2024 Микаутадзе стал автором трех голов и одного ассиста. "Поздравляю Георгия Микаутадзе и поздравляю Грузию! Наша сборная написала историю!" – написал Папуашвили на своей странице в соцсети. Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИТ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт еще не подписан. Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022. Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии. За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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