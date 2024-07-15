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Мамардашвили показал лучший результат среди голкиперов на Евро-2024

Мамардашвили показал лучший результат среди голкиперов на Евро-2024

Sputnik Грузия

В матче против сборной Чехии Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов 15.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили отразил на Евро-2024 29 ударов и показал лучший результат среди голкиперов. Больше всего (11 сейвов) Георгий Мамардашвили записал на свой счет в матче против сборной Чехии (1:1) 22 июня и был признан лучшим игроком встреч. Кроме того, он попал в символическую сборную УЕФА по итогам тура. На втором месте по количеству сейвов вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген – 18. Примечательно, что УЕФА не вручает приз лучшему вратарю чемпионата Европы, но называет символическую сборную турнира, которая станет известна позже. Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону Евро 2024 – Испании. Матч между сборными завершился со счетом 4:1. По итогам Евро-2024 лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Он записал на свой счет три гола и один ассист. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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