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Мамардашвили показал лучший результат среди голкиперов на Евро-2024
Мамардашвили показал лучший результат среди голкиперов на Евро-2024
Sputnik Грузия
В матче против сборной Чехии Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили отразил на Евро-2024 29 ударов и показал лучший результат среди голкиперов. Больше всего (11 сейвов) Георгий Мамардашвили записал на свой счет в матче против сборной Чехии (1:1) 22 июня и был признан лучшим игроком встреч. Кроме того, он попал в символическую сборную УЕФА по итогам тура. На втором месте по количеству сейвов вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген – 18. Примечательно, что УЕФА не вручает приз лучшему вратарю чемпионата Европы, но называет символическую сборную турнира, которая станет известна позже. Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону Евро 2024 – Испании. Матч между сборными завершился со счетом 4:1. По итогам Евро-2024 лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Он записал на свой счет три гола и один ассист. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, уефа, георгий микаутадзе, георгий мамардашвили, нидерланды, испания, чехия, спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, сборная
чемпионат европы, уефа, георгий микаутадзе, георгий мамардашвили, нидерланды, испания, чехия, спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, сборная
Мамардашвили показал лучший результат среди голкиперов на Евро-2024
В матче против сборной Чехии Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили отразил на Евро-2024 29 ударов и показал лучший результат среди голкиперов.
Больше всего (11 сейвов) Георгий Мамардашвили записал на свой счет в матче против сборной Чехии (1:1) 22 июня и был признан лучшим игроком встреч. Кроме того, он попал в символическую сборную УЕФА по итогам тура.
На втором месте по количеству сейвов вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген – 18.
Примечательно, что УЕФА не вручает приз лучшему вратарю чемпионата Европы, но называет символическую сборную турнира, которая станет известна позже.
Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону Евро 2024 – Испании. Матч между сборными завершился со счетом 4:1.
По итогам Евро-2024 лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Он записал на свой счет три гола и один ассист.
Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды).